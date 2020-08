Mejora la salud del interno herido por quemar un colchón en el penal de Paraná

Policiales Investigan si el incendio en el penal fue provocado por los internos lesionados

Dos internos de la cárcel de Paraná fueron hospitalizados y uno de ellos estuvo muy grave tras un incendio en una celda de aislamiento, el cual, según comunicaron desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, habría sido provocado por los mismos lesionados; y no por otros reos como se estipuló en primera instancia.el director de la Unidad Penal Nº1 de Paraná, Octavio Ifrán.Respecto a la salud del interno que continúa en terapia intensiva, Ifrán comunicó que "es muy buena evolución y esperamos que para mañana sea trasladado a sala común"."El otro interno regresó el martes a la unidad penal ya que las lesiones que presentó no revestían mayor gravedad", agregó.En la oportunidad, el funcionario penitenciario aclaró que "no fue una reyerta, sino, una demostración de voluntad de los internos que, realmente no se entiende si lo que se quiere es llamar la atención o, qué buscan con este tipo de acciones porque no alcanzan a dimensionar la carga combustiva de tienen en sus pertenencias".Punto aparte, Ifrán mencionó que "las visitas continúan suspendidas, los internos lo entendieron y los felicitamos por eso". Al destacar que desde el Servicio Penitenciario se les brindan "todos los medios para que mantengan el contacto con sus familiares", el director del penal explicó que "si bien tienen teléfonos públicos en los pabellones, desplegamos un procedimiento por el cual se les habilita un teléfono de línea para que puedan comunicarse con sus familias; y además, pueden acercar un celular que le fuera suministrado por sus familiares, y la línea se le habilita cada vez que sale al recreo".Son 856 los internos alojados en el penal de Paraná, y hay 32 en la casa de pre-egreso.