Truffe "le arrebató la vida a mi hijo", lamentó la madre de Maka Taborda

Ulises Truffe fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión de prisión, además de ocho años de inhabilitación para conducir, por la muerte del jugador de Peñarol, Silvestre Roberto Carlos Maka Taborda; y de heridas que sufrieron Guillermo Martínez y leves de Karen Acevedo. Fue hallado culpable por el delito de Homicidio imprudente calificado por la conducción antirreglamentaria de vehículo automotor y lesiones graves imprudentes., Ana, mamá de Maka Taborda."Fue un asesinato lo que hizo ese muchacho", sentenció la mujer al remarcar que "la jueza consideró que iba a alta velocidad y alcoholizado".Truffe "le arrebató la vida a mi hijo", acusó la madre de la víctima y destacó: "En mi conciencia siempre tuve que él lo asesinó a mi hijo, no fue un accidente como él dijo".En la oportunidad, comentó que Truffe "no pidió disculpas" tras el accidente, y agregó que tampoco las quiere. "Está confirmado que fue un asesinato; no hubiese subido al auto alcoholizado, como dijo la jueza", reprochó."Ese chico me mató en vida", lamentó y rogó "para que el asesino vaya preso".Finalmente, agradeció a amigos y vecinos que la acompañaron durante este tiempo, a los jugadores de las ligas de fútbol y "al abogado para que se demuestre que fue un asesino, que no fue un accidente".Por su parte, el querellante Jorge Gerard antese mostró conforme con la sentencia. "Cuando asumimos la acusación de este caso, consideramos que la pena debía ser de cumplimiento efectivo y para ello pedimos una pena sensiblemente superior en atención a los intereses de la querella. Sin embargo, éramos consencientes que la pena podía ser inferior, pero respetando el piso que imponga una pena de carácter efectivo, como la que fue, de cuatro años de prisión", explicó.El fiscal Ramírez Montrull también consideró aceptable el monto de pena. "Fue un hecho muy grave, y luego de la reforma al Código Penal, para este tipo de delitos se solicitan penas de cumplimiento efectivo ante estas situaciones", evaluó anteRespecto a la consideración que Truffe conducía alcoholizado y a alta velocidad, mencionó que "si bien en el informe de Accidentología Vial no se pudo determinar la velocidad a la que transitaba, en virtud de los datos que se incorporaron posteriormente en el debate, surgieron elementos que definieron que iba a excedido de velocidad".