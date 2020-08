Muerte de Maka Taborda: Ulises Truffe fue condenado a cuatro años de cárcel

El hecho

; y por las heridas que sufrieron Guillermo Martínez y Karen Acevedo. Fue hallado culpable por el delito de Homicidio imprudente calificado por la conducción antirreglamentaria de vehículo automotor y lesiones graves imprudentes. Se dispuso que la privación de la libertad del condenado se efectivice una vez que quede firme la sentencia y en tanto, se mantenga las condiciones de excarcelación oportunamente concedidas, supoEn su lectura de delante de sentencia, la jueza Carolina Castagno consideró que en base a los testimonios y los registros de las cámaras de seguridad, "el atropello a Taborda fue antes de colisionar contra los vehículos estacionados". Determinó, además, que Truffe "circulaba a una velocidad mayor a los 60K/h, superando el máximo estipulado para circular en zonas urbanas". Y sumó las declaraciones de los dueños de los autos destrozados por el impacto para dar cuenta de la alta velocidad a la que transitaba. La magistrada confirmó también que Truffe "conducía alcoholizado, con 1.14 gramos por litro de sangre", lo que "denota un alto grado de imprudencia en el acusado".Castagno explicó que Truffe "incurrió en una conducta excedente del riesgo permitido inicial puesto que ingresó a su vehículo alcoholizado, quebrantó el límite de velocidad estipulada para zonas urbanas, las pericias confirmaron que no se reveló ningún tipo de acción evasiva o defensiva para evitar el atropello a Taborda" y aclaró que "no fue determinante que las víctimas no hayan cruzado la avenida por la senda peatonal".Entre los atenuantes consideró "la edad, la falta de antecedentes penales y el descuido de las víctimas al cruzar la avenida".Truffe había llegado a juicio acusado por Homicidio culposo y Lesiones graves. El joven impactó a Taborda y le provocó la muerte el 18 de noviembre de 2018, alrededor de las 6.09hs, sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez. También colisionó a Karen Acevedo y Guillermo Martínez a quienes les provocó distintas lesiones. Los jóvenes salían del desaparecido boliche Kuba, ubicado en la zona del hipódromo de Paraná.Se recordará que en los alegatos de apertura, el fiscal Ramírez Montrull pidió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión más ocho años de inhabilitación para conducir. Mientras que el querellante Jorge Gerard había solicitado una pena de cinco años y diez meses de prisión, más 11 años de inhabilitación para conducir vehículos para Truffe.Por su parte, el defensor Marcos Rodríguez Allende solicitó que su pupilo sea condenado a tres años de prisión condicional más inhabilitaciones pertinentes y accesorias pertinentes.Por el gravísimo hecho fue acusado Ulises Truffe, que en el momento del choque tenía 22 años, el cual también ocasionó graves heridas a Karen Acevedo, de 20 años, quien resultó con una quebradura en una de sus piernas, y a Guillermo Martínez.El Chevrolet Celta que conducía colisionó a los peatones, tras lo cual el conductor del automóvil perdió el control del rodado, impactando a dos automóviles que estaban estacionados sobre Avenida Almafuerte a 45 grados: Un Ford Galaxy de color gris y un Ford Galaxy color negro.La muerte de jugador de Club Atlético Peñarol generó una gran conmoción en la comunidad. Hubo movilizaciones en pedido de Justicia, minutos de silencio en las canchas de fútbol previo a los encuentros deportivos y un sinnúmero de muestras de dolor por tan repentina partida.El 28 de noviembre del 2018 familiares, amigos y conocidos se congregaron en la sede de la entidad deportiva para luego marchar hacia el lugar donde el joven falleció tras ser chocado. Allí pintaron una estrella amarilla para recordarlo.