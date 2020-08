Hermana de ladrón muerto en asalto a policía remisero: "Lo mató como un perro"

Policiales Marchan para pedir que liberen al policía remisero que mató a dos asaltantes

Reclamo de la hermana

Testimonio de un vecino

Resistió el asalto

El violento episodio ocurrió a las 22.30 del martes entre las calles 8 y 21 de la localidad santafesina de Sauce Viejo. Un efectivo de la policía de la provincia de Santa Fe, quien a su vez trabaja como remisero en la empresa de Remises Luján, mató con su arma reglamentaria a dos jóvenes de 18 y 23 años, que habrían intentado asaltarlo amenazándolo con una cuchilla.El hombre disparó su arma reglamentaria y mató a uno de los presuntos ladrones, el otro joven de 18 años murió en el Samco de Santo Tomé.Jorge Armando Wan Vélez de unos 23 años murió por un disparo de arma de fuego en el lugar mientras que Martín Diego Merlo de 18 años falleció al ser trasladado al Samco de Santo Tomé.La hermana de uno de los jóvenes muertos y tía del segundo, dijo: "a mi hermano lo mataron como a un perro, me decía hermana, ayudame. Él no era un santo, pero mantenía a su hija de 4 años, le daba de comer", relató la mujer.Un vecino expresó desde el móvil de Bruno Ballesteros porque habían terminado de cenar en su casa cuando escuchó cuatro disparos de arma de fuego. "Me asomo y veo un chico tirado en el piso todavía vivo y el remisero desesperado llamando a todo el mundo. El otro chico salió herido para la calle 21, todavía estaba con vida. Vino la policía y luego todos los compañeros del remisero."El hombre aclaró que hace dos meses que vive en el lugar y que nunca fue víctima de un robo aunque las balaceras se escuchan continuamente " para el lado de la calle 13 de diciembre".La víctima del asalto, que tomó la decisión de resistirse utilizando su arma reglamentaria es un policía de la provincia de Santa Fe que, a su vez, trabaja al volante en uno de los coches de la Remisería Luján de Santo tomé.El joven que utilizó su arma reglamentaria tiene 27 años, vive en Santo Tomé y reviste en la comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez.