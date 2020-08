Una pelea dentro de un hospital terminó con un apuñalado

Foto: Archivo

La violencia en Santa Fe no hace diferencia de horario ni lugar. En la jornada del pasado martes, una pelea entre dos hombres dentro del hospital José María Cullen dejó como saldo un detenido y otro lesionado.



De ello dio cuenta el propio director del centro de salud, Dr. Juan Pablo Poletti, en diálogo con la prensa. "Se dio una situación de violencia que hacía mucho tiempo no ocurría dentro del hospital", contó.



Según explicó Poletti, se enfrentaron dos hombres que serían familiares de pacientes; uno estaba esperando para que su pariente ingrese a cirugía y el otro aguardando que salga su conocido.



"Se ven en las cámaras que se saludan, parecería ser que se conocen, sin embargo hay una discusión, luego golpes de puño y posteriormente, uno apuñaló al otro en el tórax", comentó el director del Cullen.



A raíz de este episodio, se debió asistir al herido y ponerle un tubo de oxígeno porque se le produjo un neumotórax. Mientras que el agresor fue detenido por la vigilancia propia del hospital y luego intervino la policía del destacamento.



Difícil prevención

En la segunda parte de la entrevista, Poletti reconoció que los protagonistas del incidente estaban allí porque son familiares de pacientes. "Siempre dejamos que alguien acompañe para dar los informes pertinentes", dijo el médico. Sin embargo, expuso una problemática para quienes trabajan allí y el resto de la ciudadanía que llega al Cullen.



"No se cuenta con el personal suficiente para hacer una requisa, por la cantidad de gente que llega al hospital. Se vivieron momentos de zozobra pero lamentablemente es muy difícil de prevenir, salvo que pongamos detectores de metales o que la policía se ponga a revisar uno por uno a quienes circulan pero es muy complejo", acotó Poletti. (Fuente: El Litoral)