Secuestro y abuso sexual en Paraná: Las víctimas fueron una joven y su bebé

Cuatro personas, integrantes de una familia, son investigadas por su presunta responsabilidad en el secuestro de una joven de 20 años y de su bebé, por el abuso sexual de la primera por parte de uno de los sospechosos.



La causa empezó a sustanciarse por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad.



Ayer se realizó la indagatoria de los acusados. Tres se abstuvieron de declarar y una mujer no lo hizo porque no fue localizada.



La causa se inició a partir de un pedido de localización que realizó a principios de marzo de 2017 la madre de quien en el momento de los hechos era pareja de la víctima.



A tres de los sospechosos se les atribuyó que el domingo 5 de marzo de 2017, la denunciante se dirigió junto su bebé al domicilio de su hermana y otros familiares. Ubicado en la zona suroeste de la capital entrerriana. Según se informó, cuando se quiso retirar, su madre y su hermana no le querían entregar a su hijito. Le pidieron que se fuera, pero ella pernoctó allí para no dejar al bebé.



La situación se repitió al día siguiente. Según la acusación, en un momento dado, la hermana la tomó de los pelos y junto a su cuñado empezaron a golpearla, la condujeron a una casilla de chapa que está al lado de la de material y "la encerraron con cadena y candado, privándola de la libertad, en connivencia con su madre, que también se encontraba en el lugar".



La acusación sostiene que al día siguiente, el martes, la madre de la denunciante "volvió a ingresar a la casilla sólo para llevarle un tarrito para hacer sus necesidades, diciéndole que su hijo estaba bien, manteniéndola privada de su libertad. Durante los días de encierro no le brindaron ni agua ni comida, debiendo hacer sus necesidades en el tarro, habiendo ingresado su madre sólo en tres oportunidades para vaciar los desechos, teniendo la denunciante que dormir en el suelo; situación que se resolvió cuando su pareja concurrió al lugar y logró sacarla de allí junto al hijo de ambos, el jueves 16 de marzo de 2017".



Violación



El cuarto imputado es investigado por su presunta responsabilidad en la violación de la joven madre durante su cautiverio. La acusación sostiene que sabiendo que la joven estaba privada de la libertad, puesto que el imputado vivía en una casilla que está ubicada en el mismo predio en el que está la casilla en la que la joven fue encerrada, "sin poder precisar fecha exacta, pero sí que aprovechando la situación de extrema vulnerabilidad en que se encontraba la joven, ya que se encontraba privada de su libertad desde el 6 de marzo y hasta el 16 de marzo de 2017", a pesar de los gritos de víctima, la violó aprovechándose de que no pudo oponer resistencia por el estado de debilidad que la aquejaba, porque durante los días en que estuvo privada de la libertad "no recibió ni agua ni comida".



La acusación también sostuvo que la golpeó con el puño en la espalda y luego "la amenazó que si lo denunciaba o contaba algo la iba a matar, o cagar a palos", tras lo cual se retiró de la casilla colocando "nuevamente el candado por fuera".

Fuente: El Diario