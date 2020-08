Astudillo Castro: "Me llama la atención que el cuerpo esté así tras 100 días"

"A mí me llama mucho la atención que esté tan deteriorado para haber pasado 100 días", dijo Virginia Creimer, perito del caso Facundo Astudillo Castro, sobre el cuerpo encontrado en Villariño."Existe la posibilidad de que haya intervenido alguna sustancia -como el salitre que baña la zona-, que haya otra maniobra de por medio, o que no sea el cuerpo de él", añadió en diálogo con TN."No quisiera entrar en detalles que resulten morbosos y que le hagan más daño a Cristina (Castro, madre del joven), pero es un cadáver en un avanzado estado de descomposición. Estamos frente a un esqueleto. Está extremadamente deteriorado. Me llama mucho la atención que esté así luego de 100 días", puntualizó Creimer.Y agregó: "Hay algo que no me está cerrando en cuanto al análisis preliminar". Facundo fue visto por última vez el 30 de abril cuando salió de su casa de Pedro Luro en dirección a Bahía Blanca, a visitar a su exnovia.Sobre la zapatilla que la propia madre del joven de 22 años desaparecido encontró en la zona donde apareció el cuerpo -y que ya había sido rastrillada antes- Creimer sostuvo que "es igual" a la que llevaba Facundo."Esto de dejar la zapatilla ya sucedió con Luciano Arruga (el adolescente que desapareció en 2009 y cuyo cuerpo fue hallado en 2014 enterrado como NN). Una zapatilla al lado de un cadáver que se encuentra ya reducido a restos óseos es una relación que no coincide. Hay una diferencia muy importante entre el estado en que se encontró el cuerpo y el estado de la zapatilla, que estaba perfecta", añadió la perito.Sobre la inminente autopsia, la profesional consideró que permitirá obtener "numerosísimos elementos, como la causal de muerte, la data de muerte, y si existen traumatismos". "Hay elementos que nos pueden informar si hubo una sumersión del cuerpo en vida. Es fundamental averiguar esto", destacó.Creimer fue incorporada como perito de parte por la madre de Facundo, Cristina Castro. Uno de sus abogados, Luciano Peretto, dijo que su designación no implicaba una sospecha hacia los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, sino que se trataba de "un derecho que se hizo valer". Fuente: (VíaPaís).-