Negaron la prisión domiciliaria a procesado por delitos de lesa humanidad

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Mateo Busaniche, Beatriz Aranguren, voto en disidencia, y Cintia Gómez, resolvió por mayoría "rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa de Luis Oscar Varela", y confirmó la resolución del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, que denegó el pedido de prisión domiciliaria de Varela, alias Cordobés, ex integrante de la Policía Federal, de 69 años. En la resolución, la Cámara resolvió "encomendar al Juez interviniente que se continúen, con los controles y tratamientos en el ámbito de la Unidad Penal en la que se encuentra alojado el imputado, y en su caso, adopte las medidas necesarias que estime corresponder a fin de resguardar su salud e integridad física".



La defensa de Varrela, a cargo de José Ostoloza, solicitó que se revoque la denegatoria invocando que Varela "padece de una enfermedad grave por la cual estuvo internado por más de 48 horas, lo que le produjo efectos adversos definitivos para la salud". También sostuvo que el cuadro requiere de cuidados resaltando que "en la Unidad Penal Nº 4, donde se encuentra alojado el nombrado, no tiene enfermero de guardia". Asimismo expresó que "sostener que Varela puede seguir el tratamiento de sus dolencias en la Unidad Penal, como lo expuso el Magistrado, es desconocer las características de la enfermedad; el agravamiento de su salud y las condiciones de habitabilidad; como así también si dicho establecimiento está preparado para dar una respuesta inmediata ante una emergencia de este tipo, máxime tomando en consideración la edad y los antecedentes médicos del mismo, 69 años, con hipertensión y diabetes."



El fiscal Ricardo Álvarez destacó que Varela se encuentra procesado por un delito de lesa humanidad, en calidad de coautor, por el que podría recibir una pena elevada. Además, consideró que si bien al procesado "le sobrevinieron hechos nuevos relativos a la salud", lo cierto es que "si bien hubo una internación, el nombrado es atendido conforme se lo han prescripto en la unidad carcelaria, no surgiendo de ningún informe que se haya visto menoscabado de tal manera su estado de salud que implique necesariamente su atención extra muros".



Derechos



Aranguren, en su voto en disidencia, sostuvo que correspondía otorgarle la prisión domiciliaria al policía procesado. Para fundamentarlo recurrió a la Constitución Nacional y a los pactos internacionales que adquirieron rango constitucional que destacan "principalmente la genérica garantía de respeto a la vida y a la integridad física, psíquica y moral de toda persona". En el mismo sentido citó fallos de la CSJN en los que se "ha sostenido que 'los derechos y garantías constitucionales y legales han sido establecidos para todos, aun para aquellos imputados o condenados por delitos aberrantes'". En este sentido, es indudable que los derechos y garantías operan sin obstáculos para acusados de delitos de lesa humanidad. Una de las características de la perpetración de estos delitos fue la negación absoluta de los derechos y garantías de los ciudadanos detenidos. Así, de ser hallados culpables y condenados, habrían gozado de las garantías del debido proceso y defensa en juicio, algo que se les negó a las víctimas de la dictadura cívico militar de 1976-1983.



Beneficio



El voto disidente señaló "-entre otras cuestiones- los fundamentos que sustenta el beneficio de la prisión domiciliaria, resultando quizás los más importantes la necesidad de preservar la salud del detenido y la obligación del Estado de no infringirle a aquél un daño que vaya más allá del que deviene de su encierro. Es decir, que el castigo impuesto -pena privativa de la libertad- solo debe tener como consecuencia la privación temporal de su derecho a la libertad, sin que esto le irrogue algún otro padecimiento o, incluso, la muerte".



Sin riesgo



Por su parte, Busaniche, autor del primer voto, sostuvo que "de los reportes transcriptos que fueran valorados por el juez federal al momento de dictar la resolución recurrida en aquella oportunidad, podía observarse que la situación de privación de libertad del imputado no dificultaba y/o impedía a éste el tratamiento adecuado de las dolencias que padecía, ya que el lugar de detención por el momento satisfacía las necesidades que su estado de salud demanda". Asimismo concluyó que de las actuaciones no surgía que "la restricción de la libertad ambulatoria del imputado en el establecimiento carcelario constituya 'per se' verdaderos sufrimientos intolerables e inhumanos para el mismo, coartando así otras garantías constitucionales, ni que se encuentre en riesgo cierto e inminente de desmejoramiento de continuar su detención intra muros, por lo que correspondía rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmar la denegatoria de prisión domiciliaria". Gómez adhirió a los fundamentos del primer voto del Tribunal.



Calificación



Varela se encuentra privado de la libertad desde el 27 de septiembre de 2019. Su procesamiento y prisión preventiva se dictó el 8 de noviembre de aquel año por el delito de "Privación ilegítima de la libertad de los ciudadanos César Manuel Román Yáñez, Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Romero y Juan Carlos Rodríguez, agravada por el empleo violencia o amenazas, en concurso real con la imposición de torturas a personas privadas de su libertad y formar parte de una asociación ilícita, en su rol de miembro o integrante", de una fuerza del Estado. El procesamiento fue apelado y confirmado por unanimidad por la Cámara.

Fuente: El Diario