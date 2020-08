Condenan a chileno por varios robos en Paraná: Buscan extraditar a sus cómplices

Boqueteros

Dejaron un rastro: sus fotos en las redes

Una búsqueda internacional

Un ciudadano de nacionalidad chilena acordó, en un juicio abreviado, tres años y medio de cárcel tras perpetrar varios robos Paraná. Cuatro de sus cómplices fueron detenidos en Brasil y pedirán extraditarlos para que sean juzgados por los mismos hechos cometidos en la capital entrerriana.Se trata de Francisco Smith Valeria, a quien la travesía de robos a comercios de distintos países de Sudamérica se le terminó en Paraná a fines del año pasado, cuando detenido por personal policial de la División Robos y Hurtos, luego de varios hechos delictivos cometidos en locales; otros cuatro siguieron dando golpes en la ruta hacia Concordia, Corrientes y Brasil, donde finalmente cayeron detenidos.El boquete por los techos es la especialidad para el modo de ingreso a los comercios donde roban. En Paraná actuaron en diciembre de 2019, cuando entraron a robar, entre otros lugares, al supermercado Día de calle Don Bosco. Allí rompieron una parte del techo, entraron al local y se alzaron con unos 10.000 pesos. También robaron en una estación de servicios Shell, una casa de elásticos y una empresa alimenticia, así como se detectó que estafaron a una bicicletería.Los investigadores de Robos y Hurtos recabaron varias pruebas, principalmente imágenes de cámaras de vigilancia de los locales, y fueron identificando a los integrantes de la banda.Parte de la pesquisa fue a través del análisis de las redes sociales que los delincuentes actualmente siguen utilizando para publicaciones de todo tipo, sobre todo para mostrar los lugares del mundo por donde viajan. De este modo pudieron identificar al grupo que estaba actuando en Paraná y localizar los lugares donde se alojaban.A partir del análisis de las fotos, pudieron saber, por ejemplo, que se radicaron en una vivienda en la zona de la Toma Vieja y también en un complejo de cabañas ubicado en el Acceso Norte, sobre la ruta 12, en Colonia Avellaneda.Smith Valeria fue detenido en la estación de servicios Shell del Acceso Norte, cuando testigos sospecharon que eran ellos los que habían robado en ese lugar. Los policías lo interceptaron a él y los otros lograron fugarse en otro vehículo.Cuando fueron a buscar al resto de la organización delictiva a la cabaña donde se alojaban acababan de huir. Los otros cinco integrantes de la banda abandonaron la ciudad en forma urgente y repentina, y dejaron en el lugar que estaban alquilando varios celulares, para no ser localizados.No obstante, siguieron publicando fotos de los sitios que visitaban. Poco después de esta en Paraná, publicaron fotos en Facebook en el complejo de las Termas Ayuí de Concordia. Cuando los investigadores llegaron al lugar, el encargado les dijo que el grupo se había ido hacía unas horas y que le llamó la atención que habían dejado en las cabañas varios comestibles.Esto les hizo sospechar que podrían haber cometido un robo en la localidad, lo cual fue confirmado tres días después. Las autoridades policiales de Concordia comunicaron que desconocidos habían ingresado al Supermercado Día de calle Eva Perón, luego de efectuar perforaciones en el techo. Fue en medio de una tormenta torrencial que cayó en Concordia el sábado 14 de diciembre, cuando los ladrones hicieron siete boquetes en el techo del local y se llevaron un cuantioso botín, suficiente para continuar con el viaje.Mientras seguían investigando el paradero de la banda delictiva, desde la Policía de Corrientes solicitaron información a la División Robos y Hurtos de la fuerza entrerriana, ya que habían robado en un supermercado Día de la ciudad de Paso de los Libres. Les enviaron capturas de las imágenes de las cámaras de seguridad de ese comercio y así supieron de inmediato que se trataba de la misma banda que estaban rastreando. Asimismo, desde Corrientes informaron que se conducían en un utilitario Citroën Berlingo gris, el mismo vehículo que había sido detectado en Entre Ríos.El área de Delitos Complejos de la Policía correntina averiguó en Migraciones y supo que un grupo de chilenos había cruzado desde Paso de los Libres hacia Uruguayana, Brasil, por lo cual los mismos quedaron identificados en el paso fronterizo, con sus verdaderos nombres y apellidos. Eran cuatro hombres, por lo que creen que el quinto habría tomado otro camino en el auto VW Voyage que utilizó la banda en Paraná.Cuando autorizaron a la Policía de Corrientes ir a buscar a los ladrones en Brasil, supieron que los habían detenido en Rosario Do Sul mientras planificaban un robo en un comercio de esa ciudad. Les encontraron varias herramientas para poder ingresar, y un equipo de comunicación "mellizo" respecto del que fue secuestrado en un allanamiento en Paraná.La Justicia correntina libró oficio a la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol para librar Notificación Azul para los cuatro detenidos.Luego los investigadores de Robos y Hurtos recibieron pedido de información por parte de la comisaría cuarta de San Isidro, de la Policía de la provincia de Buenos Aires, ya que estaban investigando varios robos ocurridos allí en los cuales se detectó que los delincuentes se movilizaban en un VW Voyage con la misma patente ONS 579 que la banda de chilenos utilizó en Paraná.La semana pasada, el fiscal Laureano Dato y Francisco Smith Valeria firmaron un acuerdo de juicio abreviado, por el cual el chileno confesó ser el autor de los robos en Paraná, y aceptó cumplir tres años y seis meses de prisión efectiva en la Unidad Penal N° 1. Ahora se solicitará la extradición de los cuatro restantes que fueron capturados en Brasil: Felipe Sebastián Ramírez Ramírez, Miguel Ángel Arancibia Fuentes, Mirko Fernando Torrejón Ramírez y Diego Alejandro Plaza Parra, así como al quinto aún no localizado, Cristian Ignacio Muñoz Godoy, publicó