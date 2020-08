Desaparecidos en la Setúbal: "Veníamos advirtiendo que esto iba a pasar"

Policiales Buscan a dos hombres que desaparecieron en la laguna Setúbal

Testimonio

Bancos de arena y pozos

Tomar consciencia

Advertencia

Retoman la búsqueda

Cerca de las 16.15 de este lunes feriado, un grupo de personas intentaban cruzar la laguna Setúbal cuando de golpe dos hombres desaparecieron súbitamente de la superficie. Una mujer de 43 años pretendió sostener de la mano a uno de ellos pero el agua lo tragó. Lo mismo ocurrió con el otro hombre. Las personas desaparecidas son José Bustos, de 50 años, y Luis Aguirre, de 56. Al mismo tiempo, un guardavidas logró rescatar a la mujer en medio de la conmoción.Matías Ceballos es guardavidas hace 30 años y durante las temporadas de playa ocupa el cargo de subjefe de Espigón I en la Laguna Setúbal, cercano a la zona donde el domingo rescataron a dos personas que se estaban ahogando y otras dos que, hasta este lunes por la la tarde-noche, eran intensamente buscadas.Su vocación por la profesión y cercanía con el lugar lo lleva a realizar tareas de prevención en la zona; en este caso, advirtiendo sobre los peligros que conlleva la aventura de querer caminar por el amplio terreno que deja la bajante del Paraná.Explicó que "próximo al Espigón I tenemos tres pozos importantes que ahora con la bajante están muy cerquita". En cuanto al Espigón II, lugar donde ocurrieron los hechos, "los pozos están un poquito más alejados pero como hay más bancos de arena las personas caminan porque les llega el agua a las rodillas. El inconveniente es que cuando no te das cuenta el barro te chupó o se encontraron con un pozo"."La laguna es tan peligrosa en creciente como en bajante" enfatizó, y graficó: "Cuando te descuidas, el barro te tragó hasta la rodilla; si querés saltar te enterrás hasta la cintura y quedaste trabado y después tenes el pozo. Por eso, no hay que meterse al agua", remarcó Ceballos.Además, contó aque este lunes al mediodía, debieron sacar junto a personal de seguridad a 140 personas que merodeaban el lugar y que el sábado habían sido otras 100. "Cada vez que vemos a alguien en el agua ponemos balizas, si andamos en el auto, y sacamos a las personas", explicó."Nadie tiene que estar acá... independientemente de que estamos en una pandemia", dijo contundente Matías. Comentó que hay gente que lo hace incluso "con niños pequeños; hace frío y hay muchos escombros. Hay peligros que se corten con vidrios, caracoles, palometas".Relató que fueron dos compañeros quienes estaban en el lugar y fueron los que socorrieron a una de las personas que se estaba ahogando, cuestión que no pudieron hacer con las otras dos que hasta la noche de este lunes todavía estaban siendo buscadas."Venimos advirtiendo hace un mes que esto iba a pasar. Es un peligro porque el barro está muy blando y están los pozos próximos; lamentablemente pasó", afirmó."Bajamos a hacer prevención porque somos vecinos de acá enfrente. Nosotros nos acercamos y hacemos prevención. Tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que está pasando". Reconoció que no se soluciona (además de no ser factible) con poner un cerco con policías para que la gente no ingrese al agua. "Es cuestión de conciencia ciudadana. No se debe hacer y punto, no hay otra; simplemente es eso", concluyó.La búsqueda de buzos Tácticos policiales y un vehículo con miembros de Prefectura Naval se desarrolló a la altura del Espigón II hasta las 19 y por la falta de luz natural continuará desde esta mañana.Se trata de José Bustos de 50 años y de Luis Aguirre de 56, ambos vecinos de Guadalupe Oeste, quienes en la tarde del lunes feriado se lanzaron a cruzar caminando la laguna y no lograron salir.