Buscan a dos hombres que desaparecieron en la laguna Setúbal

Está prohibido caminar por la zona

Bajante

Las autoridades provinciales y municipales de Santa Fe montaron un gran operativo para encontrar a dos hombres que desaparecieron este lunes por la tarde en la laguna Setúbal, en el terreno que deja la bajante del río Paraná.Trabajan intensamente en el lugar personal policial, buzos tácticos y de emergencia en la búsqueda de dos individuos de 50 y 55 años que intentaban cruzar el cauce caminando.Según las primeras informaciones, guardavidas que no estaban prestando servicio decidieron actuar y lograron rescatar a una mujer, que estaba con estos hombres, y a otra persona.La desaparición de los hombres se habría dado cuando, junto con otras personas, intentaron cruzar el lecho de la laguna caminando a la altura del Espigón II.La Municipalidad de Santa Fe emitió reiteradas recomendaciones para evitar circular por la zona, debido a los riesgos por el compartimiento del agua y del suelo.Esto ocurrió pese a las reiteradas recomendaciones realizadas por autoridades municipales de no circular por la zona debido a los riesgos que supone. Las recomendaciones para no circular por esa zona están basadas en las irregularidades que presenta en suelo debido a los reiterados dragados que se realizaron durante mucho tiempo.Matías Zeballos, integrante del equipo de guardavidas del municipio de Santa Fe lamentó ante Aire de Santa Fe la situación pero recalcó que hace tiempo se viene advirtiendo al respecto. "Lo veíamos advirtiendo hace mucho. Hace meses que venimos sacando a personas del agua y muchas veces tuvimos que pedir colaboración a la policía porque nos han querido agredir", relató el guardavidas.En cuanto a la concurrencia de personas a la zona de la laguna Setúbal, Zeballos aseguró que "hoy la cosa se desmadró: eran como 200 personas en el agua". Además, confirmó que un compañero suyo, Agustín, fue quien salvó a la mujer de ahogarse en la laguna. "Con los hombres desaparecidos iba una mujer, que la salvó mi compañero. Y con otra compañera se intentó sacar a los hombres pero no alcanzaron, no pudieron sacarlos", comentó Zeballos. Por último, el integrante del equipo de guardavidas del municipio resaltó que "no hay que meterse al agua. No tenemos que estar acá".Con la bajante más importante en casi medio siglo, la laguna Setúbal se puede cruzar caminando, como a principios de los setenta.En los últimos días, se grabaron dos videos con drone -en uno de los casos, lo hizo un medio de comunicación- que muestran los cruces que se hicieron a pesar de que las autoridades y los especialistas que conocen el lecho de la laguna advierten que hay riesgos.Al respecto, el intendente Emilio Jatón volvió a decir que el cruce es riesgoso y le recomendó a la gente que no lo haga. "Es peligroso físicamente también porque no sabemos cómo está el terreno. Nosotros insistimos en que no lo deben hacer, pero la gente a veces hace este tipo de cosas que nosotros desde el Estado no podemos poner límites", aseguró Jatón.