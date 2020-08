Hermanitos abusados: Piden la elevación a juicio de la causa contra 11 acusados

Preocupación de la querella

Finalizada la etapa de instrucción, la Fiscalía a cargo de Laura Cattáneo hizo la semana pasada el pedido de elevación a juicio. Entre los acusados hay un comisario retirado y también productor de televisión. Todos deberán afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal. Según consta en la investigación judicial, los hechos habrían ocurrido entre 2005 y 2011. La pandemia y las medidas de aislamiento que llevaron a feria judicial excepcional durante gran parte del primer semestre de este año hicieron que el juicio oral se posponga con fecha incierta, aunque probablemente se concrete en 2021. Por la complejidad de los hechos que se juzgan - abuso sexual en la infancia cometido contra dos menores - , la causa debe ser remitida a juicio oral presencial.Desde la querella, la abogada de las víctimas manifestó su preocupación por esta potencial demora, que aleja aún más de justicia a los sobrevivientes de los abusos:", aseguró aMarina Hundt, representante del padre de las víctimas, uno de los denunciantes.A favor de las víctimas está el hecho de que se trata de una causa que no prescribe. Está en manos de la Oficina de Gestión de Audiencias del Superior Tribunal de Justica determinar ahora el Tribunal de Juicio y Apelaciones que será responsable de poner fecha al juicio.Desde la querella, ya adelantaron que adherirán al pedido de Fiscalía de elevación a juicio.Cabe recordar que esta causa por abusos contra menores en Oro Verde había sido desechada por la Justicia provincial y la rescató la fiscal Laura Cattáneo.En diciembre pasado, tras casi seis años desde la primera denuncia en 2013, el Tribunal de la Sala Nº2 de la justicia de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo confirmó los procesamientos de todos los imputados En los relatos en Cámaras Gesell,. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados. Esos, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre los 11 procesados se encuentra Mario René Wolff Furlong, un comisario general hoy retirado de la Policía de Entre Ríos pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos.El año pasado, durante el programade el periodista Néstos Bellini contó algunos pormenores del enramado judicial y puso de relieve que "la causa estuvo raramente mucho tiempo parada".Una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos abusaban sexualmente y vendían a los menores para ser usados en rituales sexuales. Hay 11 personas procesadas. Entre ellos un comisario retirado de la Policía de Entre Ríos, Maro René Wolf Furlong ; un locutor de Gualeguaychú; y varios integrantes de la familia materna. El Tribunal Nro 2 de Paraná confirmó los procesamientos y los 11 acusados van a juicio.Según consta en la investigación judicial que llevó adelante la fiscal Laura Cattáneo, los hechos habrían ocurrido entre 2005 y 2011, época en la que dos de cuatro hermanos fueron abusados y violados tanto por el círculo más cercado de su familia materna, incluyendo su madre, como por personas vinculadas a la familia que terminaron convirtiéndose en clientes de la red de prostitución infantil.Tras casi seis años desde la primera denuncia en 2013, el Tribunal de la Sala Nº2 de la justicia de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo confirmó los procesamientos de todos los imputados: son 11 personas que deberán ahora afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.Concretamente, según indica el pedido de procesamiento ahora confirmado por el Tribunal Nro 2 de Paraná, las conductas atribuidas a los acusados se circunscriben en los arts. 125, 126, 119, 1ero, 3er y 4to párrafo, inc. B y d, 119 inc. 1, 48, 54 y 55 del Código Penal.Para la fiscalía, se trata de un caso en el que "no hay dudas de la culpabilidad de los 11 imputados". "No hay antecedente en Paraná con tantos hechos, con tantos imputados, con hechos tan graves. La mayoría de los imputados sin dudas deben ser condenados. Hay mucha prueba de cargo", dijo a la fiscal Laura Cattaneo. El abogado Guillermo Mulet, defensor de Wolff Furlong, había dicho : "Estoy ansioso por ir al juicio para demostrar la inocencia de mi cliente. Como abogado defiendo a acusados por delitos sexuales sólo cuando estoy convencido de la inocencia, como en este caso", enfatizó."Los chicos llegan a denunciar porque supuestamente, comentan los abusos que sufrían por parte de la madre y el grupo familiar por línea materna. Cualquier persona vinculada a la madre, hermana, cuñado, amigo, cualquiera que estuviera vinculado a la madre de alguna manera, está acusado. Pero Mario Furlong es metido en la causa dos años después de las Cámaras Gesell y, en teoría, ingresa por comentarios que habrían hecho los menores en el marco de un conflicto familiar con el padre de los menores. Lo mencionan como Mario y lo identifican después porque supuestamente uno de los chicos dibujó una picana. Yo digo que si Mario Furlong hubiese sido costurero hubiesen dibujado una máquina de coser", ironizó Mulet.Además, argumentó que "en casos de penetración a niños hay secuelas, hay lesiones, marcas que quedan, propias de un abuso sexual, que en este caso no se dan. Y si se hubieran dado, es imposible que el padre, el abuelo, no hubieran conocido estas circunstancias".