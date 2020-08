Detuvieron a cuatro sospechosos por el asesinato de una policía de la Federal

El hecho

Este domingo fueron detenidos cuatro sospechosos por el asesinato de Ariana Micaela Romero, la oficial de la Policía Federal a la que le dispararon en el pecho cerca de su casa en Quilmes, luego de robarle. La mujer tenía una hija de dos años y cumplía tareas como custodia en la Quinta Presidencial de Olivos.Las detenciones se realizaron en varios allanamientos en el Barrio Novak de esa localidad de la zona sur del conurbano bonaerense.Romero, de 23 años, fue sorprendida por motochorros a pocas cuadras de su casa de Quilmes, cuando volvía de un kiosco de la zona. Luego de robarle lo que llevaba encima, y antes de escapar, le dispararon.Personal del Comando de Patrullas Quilmes tomó conocimiento del caso en la madrugada, a partir de un llamado al 911 que informó sobre la presencia de un "herido de arma de fuego" en la calle 395 y Carlos Pellegrini, según confirmóAl llegar al lugar, constataron que se trataba de una mujer que estaba inconsciente y tenía un disparo a la altura del pecho. De inmediato fue trasladada al hospital El Cruce. Sin embargo en el centro de salud los médicos confirmaron que había muerto.Un testigo contó que la oficial fue sorprendida por seis motochorros cuando volvía de comprar. "Luego de robarle uno de ellos sin decirle nada le disparó", aseguró.La joven se había incorporado a la fuerza de seguridad hacía poco tiempo. Además, acababa de ser transferida a la División de Protección de la Residencia Presidencial de Olivos.Familiares, amigos y vecinos de Ariana se juntaron la tarde de este domingo para exigir justicia. La tía de la víctima contó enlo que pudieron reconstruir en las primeras horas: "Supuestamente fue un solo disparo. La llevaron al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde murió", señaló."Hay un testigo, que es el compañero, que estaba en ese momento. Dicen que eran seis personas en tres motos. Les robaron los celulares, pero ella parece que se resistió, aunque no creo que haya dado la alerta de ser policía porque no tenía el arma reglamentaria", continuó en su testimonio."Quilmes es zona liberada, no somos dueños de poder salir a comprar, salimos con miedo, tenemos que mirar para todos lados, no solo te roban en moto sino también en auto, a mujeres, embarazadas, abuelas", lamentó la mujer.Una amiga de la oficial asesinada aseguró además: "Le metieron el tiro porque la reconocieron como policía. Los ladrones son de acá del barrio".Asimismo contó que la joven de 23 años se recibió en noviembre en la Policía Federal (PFA): "En diciembre trabajó en Mar del Plata, después pasamos las fiestas, tenía una nena de dos años, por eso consiguió el pase como custodia a la Residencia de Olivos".En el caso intervino la Fiscalía N°4 de la doctora Karina Gallo, que dispuso que se realicen las pericias en la escena del crimen para esclarecer las circunstancias del hecho.Los investigadores confirmaron que la oficial Romero no llevaba su arma reglamentaria porque tenía licencia médica por un accidente laboral en la fuerza.