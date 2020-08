La madre de Facundo Astudillo dijo que "hay muchas posibilidades que sea él"

Policiales Encontraron un cuerpo en la zona donde buscaban a Facundo Astudillo Castro

Cristina Castro, la mamá de Fancundo Astudillo Castro, aseguró este domingo que el cuerpo encontrado "es un masculino" y advirtió: "No descarto que pueda ser Facundo". Lo dijo luego de que se llevaran el cuerpo a una morgue de Buenos Aires para realizar los estudios necesarios para comprobar si el cuerpo encontrado es el de su hijo.Durante el contacto con la prensa contó que le sacaron sangre y le hicieron un hisopado para poder comparar sus datos genéticos con los del cuerpo que fue encontrado en la noche del sábado y que la Policía Federal investiga si es el del joven que desapareció hasta más de 100 días. "Hay muchas posibilidades de que sea Facundo. Mi instinto de mamá me lo dice", sostuvo cuando los periodistas le preguntaron porque consideraba que era su cuerpo.Castro contó que lo único que reconocieron en el lugar "fue una zapatilla" que "estaba a 30 metros de donde se encontró el esqueleto". "Hace más de unos días que está puesta ahí. Está intacta. La encontré yo", sostuvo."A mi hijo, por violar la cuarentena, lo desaparecieron. Siento mucha bronca", indicó. En esa línea, agregó: "Hay muchas posibilidades de que pueda ser Facundo. Estuve todo el tiempo presente. Vi como lo tocaron, como lo dieron vuelta".Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia de Astudillo Castro, dijo que "desde el punto de vista legal tenemos que esperar" para ver si es realmente el cuerpo del joven, pero que respetan el sentimiento de la mamá que considera que los restos encontrados son de su hijo. "La zapatilla es una prueba contundente para ella", explicó.La zapatilla, que la madre reconoce que es de su hijo y es la que tenía puesta en la última foto que le tomaron, fue encontrada a 30 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo. Tanto Castro como sus abogados están seguros que la escena fue alterada. "No se condice la antigüedad y el estado en el que está el cuerpo con la forma en la que está la zapatilla", resaltó Peretto.En tanto, contó que "faltan partes del cuerpo" y que se produjo "una dispersión ósea" debido a la marea. Los huesos del cuerpo se encontraron en 15 lugares diferentes de la zona que estaba siendo rastrillada en los últimos días. "La autopsia va a arrojar dos elementos: la identidad del cuerpo que se encontró y la causal de la muerte", estimó.Leandro Aparicio, otro de los abogados de la familia, fue más explícito. "No le creemos a nadie. Para esta querella no existe la más mínima posibilidad de que ese cuerpo haya llegado por voluntad propia a ese lugar. O lo trajo la marea o lo plantaron. Pero no llegó por voluntad propia", sostuvo.