Admitió que abusó de una niña durante cuatro años en un organismo público

Un sexagenario fue imputado y reconoció el delito de abuso sexual simple reiterado. El delito se prolongó durante cuatro años cuando la víctima acudía a buscar a un familiar a un organismo del Estado en el que el imputado trabajaba.



El juez de Garantías N°4 de Paraná, Mauricio Mayer, dará a conocer su veredicto el jueves 20 de agosto.



El jueves 13 a la mañana ROR, un jubilado de 66 años, reconoció que abusó de una niña durante cuatro años. El imputado, ex trabajador de un organismo responsable de la tutela de menores, aceptó cumplir la pena de ocho meses de prisión condicional y observar normas de conducta por el plazo de dos años, entre las que se encuentra que deberá realizar tareas comunitarias no remuneradas en una institución a determinar, o cursos de capacitación, por 144 horas globales.



El sexagenario fue imputado del delito de Abuso sexual simple reiterado. Según se consignó en el acuerdo, la pena acordada se dejó en suspenso debido a que entre otros requisitos legales, el imputado carece de antecedentes condenatorios.



Asimismo, la defensa instó a que las reglas de conducta que el imputado se comprometió a cumplir se fijen una vez terminada la pandemia, ya que es una persona de riesgo.



En la audiencia, el imputado, que fue representado por la defensora pública Mariana Montefiori, fue informado de los alcances y requisitos para acceder al trámite abreviado.



En este sentido, renunció al juicio plenario y reconoció su responsabilidad en los hechos que se le imputaron, aceptando la pena que su defensa acordó, con su consentimiento, con el fiscal Mariano Budasoff.



Así, el imputado sostuvo que era su real voluntad resolver su situación por aquel instituto, al que accedía libremente. En el mismo trámite, cuando se le preguntó si reconocía ser el autor del hecho que se le imputó, respondió: "Me hago cargo de lo que se ha dicho aquí, me hago cargo de lo que se ha manifestado".



En el acta acuerdo de juicio abreviado se consignó que una vez establecido el aspecto objetivo y subjetivo de la figura delictiva atribuida al imputado, como así también las evidencias que respaldaron aquella acusación, Fiscalía indicó que estaba abierta la posibilidad de llevar adelante el procedimiento de juicio abreviado.



Así, en virtud del acuerdo arribado con la defensa, donde se encuentran detalladas las evidencias, las que tienen carácter de pruebas, se comprobó la materialidad de los hechos y que fueron cometidos por el imputado, publica El Diario.