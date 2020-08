Circulaban por Entre Ríos con casi tres millones de pesos y se los incautaron

Secuestraron 2.909.500 pesos a dos personas durante los habituales controles vehiculares y de personas que realizaba este sábado el personal de Gendarmería en el puesto de control de la ruta 14 e intersección con la provincial 20.Las personas fueron identificadas por los efectivos de la fuerza de seguridad nacional y luego liberadas por disposición judicial, quedando supeditadas a la causa.Los gendarmes, luego de efectuar el control de dos ciudadanos que circulaban en una camioneta, surgió que ambos no poseían los permisos correspondientes para circular, en el marco de la Emergencia Sanitaria, encontrándose las personas en infracción al Decreto de Necesidad y Urgencia 297 decretado por el Poder Ejecutivo Nacional.Seguidamente, se procedió al control físico y de documentación del vehículo en el cual transitaban, verificando que en el piso de los asientos traseros del rodado, se hallaban dos cajas, las que luego de ser abiertas en forma espontánea y voluntaria por su propietario, permitió observar que contenían una gran suma de dinero.Es así que los funcionarios afectados al operativo de control, solicitaron la documentación que avale su legal tenencia, manifestando ambas personas que no contaban con la misma.Posteriormente, se realizó la requisa minuciosa del vehículo-conforme al Art 230 BIS de Código Procesal Penal de la Nación- constatándose que debajo del asiento trasero, oculto en un compartimiento que posee la camioneta, se hallaba otra gran cantidad de dinero, de la cual estas personas, no pudieron dar garantía de su legal tenencia.Ante los hechos descriptos, se puso en conocimiento a la Fiscalía Federal, con intervención del Juzgado Federal de la ciudad de Gualeguaychú, Secretaría en lo Criminal y Correccional.Interiorizado de los pormenores del caso, el juez ordenó que se proceda con el secuestro de la totalidad del dinero hallado, del vehículo en el que se trasladaban con posterior entrega a su propietario en carácter de Depositario Judicial, así como la detención de los ciudadanos, su identificación y posterior liberación supeditados a la causa, publicó