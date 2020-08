Concordia: Aumentarán controles para evitar fiestas y reuniones sociales

En vista del venidero fin de semana largo, el secretario de Coordinación de Gestión del Municipio de Concordia, Fernando Barboza, anunció que se incrementarán los controles por posibles fiestas y reuniones.



En diálogo con Diario Río Uruguay, el funcionario explicó que "viendo el incremento de casos que hemos tenido durante esta semana, vamos a incrementar todos los controles por las fiestas, reuniones en la costanera, entre otras cosas, tanto por el día como por la noche".



Sin embargo, Barboza agregó que, primordialmente, "lo que nosotros pedimos es que la sociedad tome consciencia de la situación que se está viviendo, no podemos salir y aumentar la cantidad de controles si la gente no entiende esto". A esta altura, según sus palabras, "nosotros deberíamos tener menos controles y ya la gente debería saber que no tiene que andar circulando".



"De todas formas, vamos a incrementar los controles y vamos a trabajar junto a la policía, con tránsito y con distintas áreas para que la ciudad nuevamente esté tranquila", subrayó el funcionario.



Ingresos



En cuanto a los controles por ingresos a la ciudad, Barboza remarcó que en el caso de "Paraná está declarada como transmisión comunitaria, por lo que únicamente van a entrar los que traen el hisopado negativo y van a cumplir con la cuarentena". Esta situación se repetirá para cualquiera que venga de una ciudad en las mismas condiciones.



Además, recordó que en el caso de "algunas cuestiones que tienen que ver con lo esencial, que están declaradas así desde el primer día, se les tomará los datos necesarios y probablemente se los acompañe si tienen que hacer alguna descarga puntual, para luego hacerlos salir nuevamente de la ciudad".