Caso Theresia Pinter:"Le dije al fiscal que rompa todo para seguir investigando"

Personal policial concretó el lunes 3 de agosto nuevos allanamientos en el domicilio de Carlos Figueroa, el taxista sospechado por la desaparición de Theresia Pinter, una mujer de 78 años a quien acompañó, el 15 de diciembre, a extraer 11 mil dólares de una sede bancaria de Paraná, supo"Se removieron sectores del patio interno de la vivienda e intervendrá la División Canina para finalizar la búsqueda", detalló el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull al reconocer que el procedimiento culminó "sin resultados".Carlos Figueroa continúa detenido por 30 días más, tras confirmarse la prórroga de prisión preventiva el 4 de agosto.Figueroa ya había sido allanado en tres domicilios que solía frecuentar, incluida su casa del barrio Paraná XVI, y hasta le secuestraron el auto, más como procedimiento de rigor que con esperanzas de hallar algún rastro de la mujer. Se recordará que según surgió de la causa, los investigadores notaron refacciones y ampliaciones en la estructura de la casa, así como adquisiciones de elementos para el hogar de valor, de aspecto reciente.En la casa de Figueroa quedó viviendo su hija Gisela y Germán, su yerno., en diálogo con, confirmó que "se siente investigada", desde el mismo momento en que comenzó a sospecharse de su padre."Vendemos pan casero. German (su pareja) sale a vender condimentos. Averigüen de mí, no porque yo haya tenido una causa federal quiere decir que me pueden involucran en la causa de la señora ¿Yo estoy en los videos? ¿Estoy en las imágenes del banco? No. Mi papa salía a trabajar, a las 5 o 6 de la mañana, venía a comer al mediodía, a veces se acostaba un rato, a veces no. Se iba y volvía a la noche a dormir, a las 1 de mañana", relató.La casa en la que vive Gisela es en donde se removió el piso en busca de rastros de Pinter."Ahí habían hecho la cloaca y estaba abierto. En eso había puesto cemento mi papá. Ahora rompieron todo", mencionó respecto del procedimiento ordenado por la justicia. "Le dije al fiscal que rompieran el piso del baño, del comedor, que busquen lo que tengan que buscar así se termina todo esto de una vez, para estar tranquila", agregó.Gisela Figueroa contó que "estos siete meses han provocado una degradación de mi salud, tengo pánico, depresión y estrés. Tomo medicación. No tengo horario para dormir, no como. Esto de los allanamientos me provocó que tenga que ir al Hospital de Salud Mental"."Discutí con mi papá, le pedí que me dijera la verdad. Él me jura que no tiene nada que ver. Me dijo 'hice mi trabajo, la llevé de un banco a otro'. Es más, me dijo que lo volvió loco, que la llevó a dos o tres bancos, que no sé si es así o no. Y me dijo también que después la dejó en ese lugar de calle Corrientes", mencionó.En tanto, apuntó: "Yo sé lo mismo que ustedes, no figuro en el banco, en el taxi con él"."Esta casa se empezó a hacer en octubre, cuando él vino a vivir acá; no como dicen. Se arreglaron los vidrios, las piezas, porque no había revoque, se alisó el piso. Después todo lo demás estaba, es el arreglo en el comedor, que no es gran cosa", indicó la hija de Figueroa. Expresó que "la casa es herencia; estábamos juntando plata hace dos años y medio con Germán, porque me tenía que ir de lo de mi madre"."Si tiene que hacer el trabajo de romper el piso para cavar, que lo hagan, porque esto está perjudicando mi salud", insistió.Afirmó asimismo que no ha visto a Figuera después de que lo llevaron detenido. "No puedo ir por esto de la pandemia, he hablado con él por teléfono y me dice que es una injusticia"."A mi papá nunca lo vi con dólares, siempre con pesos, porque siempre trabajó. Yo confío en él", manifestó, para finalizar.