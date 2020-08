Cattaneo: "Desde marzo investigamos entre 55 y 60 denuncias contra policías"

La Fiscal Laura Cattaneo, de la Unidad de Violencia Institucional, dijo al programa Códigos que "estoy en esta unidad desde marzo. Se averiguan todos los excesos policiales que pueden encuadrar en hechos delictivos, correspondientes al departamento Paraná. De marzo a la fecha, entre 55 y 60 denuncias han ingresado. Todas son respecto a excesos en el accionar policial".



"Se denuncian vejaciones, abusos de autoridad, detenciones que se consideran que no son legítimas. Dan lugar a una investigación. Se evalúa si el accionar constituye o no un delito y luego se recolectan evidencias para acreditar si es verosímil", aseguró.



En ese sentido, manifestó que "cada caso tiene sus aristas, hay que ver cómo fue el desenvolvimiento del funcionario en cada caso".



"Considero que las denuncias no constituyen una cifra excesiva o alarmante, se manejan dentro de los números que ya se venían manejando. Es el Departamento Paraná, donde hay más de 30 dependencias policiales", remarcó.



Informó que "las causas están en trámite. Estuvimos con esto de la pandemia y teníamos que hacer muchas veces las entrevistas por teléfono, muchos organismos estuvieron cerrados. Se está tramitando. A juicio no ha ido ninguna. Uno de los casos que va más avanzado es el de una persona que denunció golpes tras ser detenida. Hay cuatro policías implicados. Ocurrió en barrio Maccarone". Elonce.com