Video: Ladrón robó el "carrito" con las compras del supermercado a una mujer

La inseguridad no tiene fin en Buenos Aires: delincuentes a bordo de un auto le robaron a una mujer, el changuito del supermercado con toda la mercadería que acababa de comprar.El hecho ocurrió el pasado domingo en horas de la mañana, en Jose C. Paz, cuando por la calle no circulaba nada. Los ladrones, a bordo de un auto rojo, interceptaron a la mujer y sin mediar palabras, le robaron sólo el carrito.El delincuente no tenía armas y no le pidió el celular ni dinero, sólo le quitó lo que tenía en las manos y se fue en un auto en el que lo esperaban sus cómplices. Según los vecinos, a tres cuadras del lugar, le robaron a otra mujer a la que además golpearon.En las imágenes de las cámaras de la zona, los vecinos reconocieron el auto y aseguraron que es de un vecino que vive a pocas cuadras del lugar, pero no fue detenido.