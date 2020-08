Crimen de la docente: Sostienen que fue "por encargo" y lo cometió un sicario

Es un sicario

Cuestionamientos

El 14 de septiembre a las 7.45 en los Tribunales de Santa Fe comienza el juicio contra Juan Ramón Cano por homicidio doloso calificado de Vanesa Castillo. Los jueces asignados son Leandro Lazzarini, Rosana Carrara y José Luis García Troiano. Las fiscales a cargo de la investigación y en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) son Cristina Ferraro (de la Unidad Especial de Homicidios) y Barbara Ilera. El abogado del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Javier Casco, defenderá a Cano. Y la querella está a cargo de la abogada Carolina Walker que patrocina a la hermana de la víctima del femicidio no íntimo, Silvia Castillo.Silvia habló de las expectativas del comienzo del juicio a dos años y medio del femicidio: "Esperamos que finalmente se dé la condena para Juan Cano que es el autor material del crimen de Vanesa, que. Esperamos que el tribunal decida reabrir esa investigación que se cerró por la fiscalía en diciembre", dijo aY denunció: "Que con una nueva investigación se conozca quién mandó a matar a Vanesa, porque son tan criminales y asesinos como Cano. Se tienen que hacer cargo de investigarlos, detenerlos y condenarlos., no queda ninguna duda de eso. Lo que sí, falta quién mandó a cometer el asesinato"."Ya estamos en instancia de juicio y lo que esperamos es que los jueces nos escuchen a nosotros, a la familia y a la querella. Siempre dijimos que este fue un crimen por encargo,, ir al barrio donde ocurrió el hecho, donde suponemos que están los instigadores, vecinos de la escuela.. Es una deuda pendiente", sostuvo.En relación a la condena que se podría lograr durante el juicio, Silvia Castillo apuntó: ". No se sana. Nuestra vida, nuestros planes, nuestra manera de pensar, cambió totalmente. Y no para bien, porque estás remando todo el tiempo en el dolor. No te sacás nunca de la cabeza el hecho ni cómo ocurrió"."La justicia terrenal es lo que tenemos, y peleo para que por lo menos obtengamos esa justicia.y a partir de ahí establecer si hay un juicio o no, si hay detenidos o no.