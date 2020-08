Un joven fue asesinado cuando acompañó a sus amigos a recuperar una moto robada

Fuentes policiales aseguraron este martes que el crimen se registró el domingo por la madrugada luego de que la víctima, identificada como Flavio Ezequiel Coloma, estaba en la casa de un amigo, situada en O'Higgins al 100 del mencionado distrito de la zona sur del conurbano, junto a otros cuatro jóvenes. Fuentes policiales informaron a Télam que dos de los amigos se dirigieron en moto a comprar bebidas a un kiosco ubicado en Pichincha y Esquiú. Sin embargo, en Pergamino y Bolaños, a seis cuadras del negocio, un grupo de jóvenes interceptó a los amigos que circulaban en esa moto, dijeron los voceros. Según las fuentes, los agresores efectuaron disparos de arma de fuego, por lo que los allegados a Coloma dejaron la moto en el lugar.



Minutos después, los jóvenes regresaron al inmueble en el que estaba Coloma y el resto de sus amigos, a quienes le contaron lo sucedido, por lo que todos se subieron a un Volkswagen Golf blanco y se dirigieron al lugar en el que había sido sustraída la moto. Al llegar, un delincuente efectuó nuevamente disparos, uno de los cuales impactó en la nuca de Coloma, quien fue trasladado de urgencia al hospital vecinal y murió a los pocos minutos. "Flavio no pertenecían a ninguna banda" "Flavio fue a defender a un amigo al que le habían robado la moto, no fue ningún ajuste de cuentas ni nada por el estilo", dijo a Télam el abogado Ariel Alpern, representante de la familia de la víctima.



Es que para la policía ambos grupos se conocían con anterioridad y suponen los uniformados que había algunas diferencias entre esos jóvenes, lo cual fue desmentido por el letrado.



"Entiendo que no los conocían, deben vivir a 30 cuadras, Flavio y los amigos son de Gerli", aseguró Alpern y agregó: "Eran pibes que habían entrado al supermercado, a uno de los chicos le robaron la moto y salieron corriendo a buscar al ladrón". Por último, el abogado afirmó que la víctima trabajaba con el padre como repartidor de una mensajería.



"Flavio era un pibe que trabajaba de repartidor, nada que ver con temas de drogas ni andaba armado y no pertenecían a ninguna banda", concluyó. El hecho es investigado por el fiscal Sergio Schafer, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada en Lanús, Departamento Judicial Lomas de Zamora.

La Nación.