Preventiva para el acusado del crimen del policía: Presumen que ya se conocían

Durante 90 días Claudio Gallino, principal sospechoso de ser el autor del homicidio del sargento Ramón Miguel Monzón, permanecerá encerrado bajo prisión preventiva en la cárcel de la ciudad de Gualeguaychú. Al imputado se lo acusa de ser quien apuñaló el sábado a la madrugada al funcionario policial.Gallino se abstuvo de declarar ante la fiscal Albertina Chichi, así que aún se desconoce como hizo para ingresar al complejo de departamentos ubicados en calle Dr. Lacava 677 de Concepción del Uruguay donde vivía el efectivo asesinado.Si bien a Monzón le faltaba el arma reglamentaria, los investigadores creen que ese no fue el móvil del asesinato. Habría datos que indican que la víctima y su agresor se conocían, y es posible que el autor del crimen haya ingresado al domicilio con autorización de la quien luego se transformaría en víctima.La tarea investigativa de la Policía permitió que el domingo a la noche se detuviera a un joven de 19 años, que habría acompañado a Gallino. El arrestado fue alojado en la Comisaría Primera, según informóAhora, el joven deberá ser notificado de los cargos que se le imputarán, por lo que en las próximas horas deberá prestar declaración donde podrían surgir novedades en torno a la causa.La autopsia reveló que Monzón, tenía varios cortes en todo el cuerpo y la puñalada en la espalda con el arma blanca incrustada en el omóplato izquierdo, de la cual se podía ver el cabo y apenas unos centímetros de la hoja.Monzón estaba aún consciente cuando llegó la policía y les dijo a sus compañeros: "Me robaron el arma y me apuñaló Gerardo Gallino. Sáquenme el cuchillo". El policía trabajaba en Antecedentes Personales de la División Investigaciones de la Departamental, por lo cual se cree que por eso pudo identificar al agresor, aunque no se descarta que lo haya conocido por otras razones, indicóGallino, que ya está en Gualeguaychú no tuvo un solo hecho violento el fin de semana ya que con el arma del policía asesinado atacó a balazos la casa de su expareja. La mujer hizo una denuncia en la comisaría tercera.Todos los elementos que recolectó la Policía indican que el autor del crimen está tras las rejas. Fuentes policiales confirmaron que ahora solo resta conocer el móvil del hecho y que tipo de participación tuvo el muchacho de 19 años que fue detenido producto de la investigación.Todavía quedan varias dudas por resolver, ya que el hecho de que el ataque haya sido en el interior del departamento abona la hipótesis que los protagonistas del incidente se conocían, ya que el complejo de departamentos tiene primero una puerta y portón sobre la calle, que no estaban violentados, como así tampoco la puerta de la vivienda de Monzón.También llama la atención de los investigadores que el acusado de ejecutar el homicidio no tenga antecedentes por hechos graves. Si bien estuvo una vez detenido fue por un episodio menor.