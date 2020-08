Niña abusada por su tío: "Que pague a lo que hizo a mi nena", pide el padre

Policiales Denuncian a un profesor por abusar de su sobrina de tres años en Lucas González

Alejandro N. es papá de una nena de 4 años, cuya mamá, dejaba junto a su hermana, de 6 años, al cuidado de su tío (C.C.), y su esposa. En esa casa ocurrió, el horror que denunciaron: que su hija de 4 años, fue abusada por su tío.La víctima, es su sobrina de 4 años. "Yo pido que le den muchos años. Que pague a lo que hizo a mi nena", dice el padre de la menor aFrente a su lugar de trabajo, Alejandro puso un pasacalle, que dice: "Los niños no mienten. No al abuso sexual infantil". Los ha puesto en otros puntos de la ciudad, y ha impreso volantes, y ha hecho campañas en las redes sociales."Es muy exacta en lo que cuenta. Como se lo dijo a la madre, se lo contó a mi mujer. La persona que ella nombra es (C.C.). Lamentablemente, acá, en el pueblo, hay gente que está a favor del violador, como la abuela materna de mi hija, sus parientes", afirma Alejandro y agrega: "ellos son los que le cuidan la casa mientras está en el campo, cumpliendo la prisión domiciliaria. También lo visitan. Hay otra gente que también lo apoya. No puedo creer cómo teniendo hijos podes creer en la palabra de un violador", remarcó.El imputado cumplió arresto domiciliario en un campo de Crucesitas Tercera, departamento Nogoyá. Y el viernes 31 de julio el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, prorrogó esa medida por otros 30 días.La investigación penal preparatoria, que lleva adelante el fiscal Federico Uriburu, está transitando ahora su etapa final, rumbo a la audiencia de remisión a juicio de la causa."Tiene que pagar lo que hizo. Yo sé que va a ser condenado. Y que va a estar en la cárcel mucho tiempo", dice el papá de la pequeña víctima. Fuente: (Entre Ríos Ahora).-