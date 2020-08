Muerte tras cirugía estética:"Anda por la calle como si nada", dijo otra víctima

Otro testimonio, otra denuncia

El pasado 28 de enero de 2019 se produjo el fallecimiento de Iris Amaro, la mujer de 45 años de nacionalidad uruguaya, que se había sometido a una cirugía estética en la clínica (no habilitada) del médico concordiense Daniel Ojeda.El representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Núñez, comentó que faltaría el resultado de una pericia que debe ser analizada en la Corte Suprema de La Nación, para de esta manera elevar la causa a juicio.Cristina Delgado es una de las denunciantes. Asegura que fue intervenida quirúrgicamente por Daniel Ojeda y le "arruinó el pecho".En diálogo con, expresó que "ya va para dos años la causa y si seguimos así las pruebas que hay van a caducar. De todas maneras dicen que va a salir el juicio. El problema es que este señor sigue haciendo publicidad en las redes sociales, no sé si sigue operando o no"."Con lo mismo que él quedó preso después quedó libre. Estamos todas muy decepcionadas. Hay algunas que se pudieron hacer una reconstrucción, como yo, pero otras no. Hay gente que sigue con secuelas, otras orinan paradas. Hay gente decepcionada porque todo fue una pantalla, una mentira. Nosotras estamos vivas pero hay una muerte", dijo.En ese sentido, manifestó que "la clínica era clandestina. Operó sin anestesista. La enfermera quedó en libertad. No entiendo qué pruebas quiere la justicia, si la clínica no estaba habilitada. Operó en una casa de familia, una señora murió. Hizo abandono de persona porque ni la acompañó a la mujer en la ambulancia"."Es toda una burla. Él anda por la calle como si nada. Ha venido gente de todos lados a dar su testimonio. No salen las mujeres a levantar la voz por esto. Ojalá Dios nos ilumine y haya Justicia, pero para mí no va a haber. Estoy decepcionada y descreída, esperando nada", remarcó.Y agregó: "hay videos de él, murió una señora. Hace 11 años que venimos haciendo denuncias. Decimos que esa muerte pudo haber sido evitada. Estamos en una joda total"."No sé si no está operando, no tengo pruebas. Es un peligro, él hace lo que quiere. Voy a seguir hasta lo último con eso, ojalá haya justicia", finalizó.