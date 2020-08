Otorgaron medidas de coerción al joven que chocó a motociclista

Este jueves se cumplieron los quince días de prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, que se encontraba cumpliendo Kevin Camejo, imputado por el accidente ocurrido en Boulevard San Lorenzo y Boulevard Yuquerí, en el que chocó con su camioneta al moto mandado, José Mayer, pero luego se dio a la fuga.



Tras cumplir el plazo de la prisión preventiva, la fiscal Evelina Espinoza indicó como continúa la situación judicial de Camejo. "Se cumplieron los 15 días, como fiscalía entendió que los riesgos procesales en esta instancia ya estaban neutralizados, pedimos medidas de coerción al Juez de Garantías", precisó.



De esta manera, el juez Francisco Ledesma hizo lugar a las medias de coerción, que consisten en que el imputado "por 60 días no puede tener contacto con la víctima, no puede ingerir alcohol o consumir estupefacientes en la vía pública", además "no puede conducir por el término de 60 días y debe presentarse en fiscalía una vez por semana a firmar el cuaderno de asistencia, para demostrar que está derecho y no se dará a la fuga", explicó la fiscal a Diario Río Uruguay.



Vale recordar que el último parte médico de Jose Mayer emitido por el Hospital Delicia Concepción Mavernat, informaba que presenta "fractura de tibia derecha expuesta", por lo que el paciente tuvo que "ser amputado en su pierna por debajo de la rodilla, tuvo que ser re intervenido y se produjo una nueva amputación por encima de la rodilla".



Además, tiene fractura de fémur derecho, fractura de cúbito y radio derecho, traumatismo de cráneo (TEC) grave con pérdida de conocimiento, como así también trauma abdominal. Continúa en UTI sin ARM. Estable, estado grave y pronóstico reservado.