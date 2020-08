Un impresionante vuelco se registró en la mañana de este viernes sobre calle Alte. Brown, entre calle Entre Ríos y Cortada1581, en Paraná. El conductor de un auto Renault Megane adujo que perdió el control del rodado "por esquivar un pozo".En las imágenes a las que accedióse observa el tremendo impacto y posterior vuelco, y la forma en la que el conductor alcanza a salir por sus propios medios del auto siniestrado.desde la comisaría decimosegunda.El auto contra el que chocó era un Volkswagen Gol Trend, propiedad de una ciudadana de 27 años. "Afortunadamente fue un hecho que no se cobró ninguna vida", agradeció anteel padre de la dueña del auto chocado, el que registró importantes daños materiales tras el accidente."El conductor mordió el pozo y chocó el auto de mi hija que estaba estacionado", explicó al dar cuenta que el Megane transitaba "a alta velocidad"."Pero por suerte no hay heridos; el muchacho solo se golpeó un poco la cabeza pero está bien. Solo fueron daños materiales", remarcó.Como consecuencia del siniestro, que se registró en la mañana de este viernes, afortunadamente no se registraron lesionados.