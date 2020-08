Ofrecen recompensa de 100 mil pesos a quien de datos sobre mujer desaparecida

Se trata de Rosa Inés Fernández (29), madre de 4 hijos, quien fue vista por última vez la tarde del domingo 26 de julio, cuando su ex pareja la dejó en la calle Cabrera y colectora de la ruta 188, para dirigirse a la casa de una amiga, pero nunca llegó a ese lugar.



La familia radicó la denuncia el jueves último y de inmediato, más de cien policías de Junín comenzaron a rastrillar todo el distrito, con ayuda de 4 canes, 3 de ellos integrantes del Cuerpo de Rescate Argentino; y drones, precisó una fuente policial.



El intendente de Junín, Pablo Petrecca, visitó ayer a la familia de Fernández y le aseguró que "no están solos y que los acompañamos en la búsqueda con todos los recursos que tenemos".



El jefe comunal aseguró a Télam que "toda la Policía, la secretaría de Seguridad y las fuerzas vivas de Junín están buscando a Rosa durante día y noche, sin descanso".



"Cada día se reúnen 140 efectivos, que están rastrillando casa por casa los barrios de Junín. Los investigadores manejan varias hipótesis y están entrevistando a todas las personas que estuvieron en contacto con Rosa", precisó.



Destacó la tarea del fiscal interviniente, Esteban Pedernera, al asegurar que "está trabajando codo a codo con las fuerzas policiales, acompañando cada una de las acciones en busca de Rosa que se están desarrollando".



"Están colaborando con la búsqueda de perros rastreadores especialmente entrenados para estos casos", comentó el intendente, quien detalló que además "tenemos el apoyo de un drone que realiza un paneo de lugares inaccesibles en la zona suburbana".



Petrecca confirmó que "junto con la Fiscalía, el gobierno de Junín estableció una recompensa de 100.000 pesos para quien aporte datos fehacientes del paradero de Rosa".



Bomberos de Junín también rastrillaron con gomones la Laguna de El Carpincho, con resultado negativo hasta el momento.



La justicia analizó ya las imágenes de las cámaras de seguridad que confirman que la ex pareja de Fernández la trasladó ese domingo a la tarde; y también recepcionó la denuncia de una mujer que indicó que Fernández habría estado en una fiesta donde unos hombres la habrían asesinado, pero aún no se hallaron pistas sobre esta hipótesis



Según pidieron las autoridades judiciales, policiales y municipales, si alguien tiene información sobre la mujer debe llamar al 911, al 236 4444271 (Fiscalía) o al 4422636 (Comisaría).



Télam.