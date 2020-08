Denuncia que su ex pareja la extorsiona con fotos íntimas y la "manda a vigilar"

Yoana Mansilla es oriunda de una localidad de Paraná Campaña. Estaba en pareja con Daniel Alejandro, un hombre que hace 8 meses se fue al sur a trabajar y que ahora la extorsiona.



"Me dejó en la casa, con mis tres hijos. Esa casa es de su papá y su tío, que nos cedieron a nosotros. Ahora quiere que me vaya, que se la deje. Cuando él se fue me dejó sin un peso. Me dejó desamparada. Me sacaba plata de la Asignación de los chicos, tenía mi homebanking", empezó relatando a Códigos, de Elonce TV.



Comentó que "me empezó a celar porque me hice un Facebook. Me dijo que no quería que yo tuviera, discutimos. Me mandaba mensajes insultándome, diciéndome cosas, que si yo no le hacía caso él iba a empezar a poner fotos íntimas mías, que en un momento le envié con confianza porque éramos pareja".



"En un momento se enojó porque no quería que yo me acercara a la familia de él, por parte de padre. Me hizo problemas y me dijo que iba a poner esas fotos íntimas en su Facebook. Lo hizo. Lo denuncié. Se enteró y empezó a llamarme, a hostigarme, a insultarme. Me dijo que se le estaba por reventar una vena de la cabeza, que le daban ataques, que se descomponía, supuestamente todo por mi culpa", dijo.



"Me llamaba porque supuestamente quería hablar con los chicos, yo les pasaba a ellos para que hablen y les llenaba la cabeza diciéndoles que yo tenía otra pareja, de que todo lo que a él le pasaba era mi culpa, que si él se moría era mi culpa", señaló.



Pide ayuda porque su ex pareja "me mandó a vigilar. Manda a que le saquen fotos a los chicos, manda para ver qué hago y qué no hago. Me tenía que empezar a pasar plata de los chicos y no me ha pasado. Llamó al Área de Niñez diciendo que tiene fotos de que mis chicos están golpeados, de que andan en la calle, cuando nada de eso es cierto".



"Ya no sé qué hacer. Hago mi mayor esfuerzo para darles de comer a los chicos con la plata de la Asignación, vendiendo productos, puse un kiosquito con lo poco que tenía. Él no me va a pasar plata. Me dijo que va a hacer todo lo posible para sacarme de la casa", dijo.



Expresó que "necesito un abogado. Mi familia está en Santa Fe. Los únicos que me ayudan son la familia de él por parte de padre. Quiero volver a hacer mi vida, no quiero que me moleste más". Elonce.com