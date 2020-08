Wilson Arenales: "Mi mamá pidió una restricción y mi hermano se embroncó"

Policiales Liberaron al joven que mató a su hermano en barrio Mosconi Viejo

Wilson Arenales tiene 23 años y en diálogo conexpuso su tristeza e impotencia por lo ocurrido el jueves pasado, cuando por intentar defender a su madre, que estaba siendo agredida por su hermano se trenzó en lucha y lo hirió mortalmente con el cuchillo que intentaba sacarle de entre las manos.Admitió que un día antes su madre había denunciado en sede policial que era víctima de sus agresiones, pero nadie llegó al barrio Mosconi Viejo para formalizar una restricción, indicaWilson, en un primer momento, huyó. Luego se presentó en la comisaría para dar cuenta de lo sucedido. Fue aprehendido, al día siguiente su madre declaró y el joven que terminó con la vida de su hermano, fue liberado.La madre de ambos confirmó en su declaración que Brian llegaba todos los días a la casa de su familia y la agredía. Sin embargo, todo cambió el miércoles, cuando la mujer decidió contarle a su otro hijo y al padre de Brian la violencia que venía soportando. Esto provocó que el jueves, cerca de las 17.10, los gritos y destrozos se hicieran presente otra vez en la humilde vivienda ubicada en la cortada 542. La víctima, según declaró su madre, se enojó porque ella le había contado a sus familiares que él la golpeaba. Molesto y enojado, empezó a romper todo. Justo llegó Wilson que vive en otra zona del barrio, y se desató una pelea "previa amenaza de muerte".De la misma manera, dijo: "No sé qué le pasaba, parecía que no era él".Mencionó que no convivía con su hermano y su madre. Y que ella, nunca le había relatado los difíciles momentos que transcurrían. "Mi mamá no quería que me meta en ese tema. Yo no fui a pelear con mi hermano, fui a pedirle que se tranquilice, pero él se sacó mal, estaba inconsciente", destacó.Dijo "no acordarse" cómo fue el momento de la herida que causó la fatalidad. "Sé que nos caímos, que forcejeamos. Pero no sé qué más pasó. Me asusté cuando vi sangre y corrí. Me empezó a arder la herida, estaba cortado", acotó.Reconoció que su madre está muy triste. No obstante, no le guarda rencor a Wilson. Él llegó para ayudarla y se produjo la fatalidad. "Hoy vine a visitarla, estaba también mi papá. Viena tomar mates con ellos, para que no se sientan solos. Lo único que hice fue ayudar a mi veja en esta situación que venía pasando hace varios días. Lo entendió el fiscal por eso me dieron la libertad", aseveró profundamente conmovido por los hechos.