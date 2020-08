Ante hechos delictivos, la Policía desaconseja armarse: "No es correcto"

La panadería Waly, de larga trayectoria familiar en la zona de calles Liga de los Pueblos Libres y Banda Oriental, en Paraná, fue blanco de los asaltantes. Un malviviente ingresó haciéndose pasar por cliente, y tras reducir a la empleada, pretendió alzarse con la recaudación. El propietario del comercio se trenzó en lucha con el delincuente que, finalmente, logró darse a la fuga, supo Elonce TV.



En diálogo con el programa Códigos, Raúl expresó que "Hace dos años quise hacerme de un arma y no me lo permitieron. Quería tenerla legal por el negocio, hay que defender a la familia" y aseguró que "hoy en día el que labura es el que paga el precio más caro".



Al respecto, el Jefe de la División Robos y Hurtos, Carlos Schmunk, dijo a Códigos que "esto sería un caos si todo el mundo estaría armado por la inseguridad. Uno entiende y se pone en el lugar, nadie cuestiona lo que piensa. No es lo que corresponde, para eso están las fuerzas de seguridad".



"Se trabaja arduamente todos los días desde la Departamental y comisarías para poder llevar seguridad y prevención a todos los ciudadanos paranaenses y también en la provincia. Uno entiende, pero no se aconseja ni se recomienda tener armas. Puede pasar cualquier cosa, puede herir a la persona que entra a asaltar, pero también puede herir a un tercero. No recomendamos que una persona se arme para defenderse", remarcó.



Sobre por qué no se le muestra la cara a los detenidos o no se da a conocer su identidad, aseguró que "son garantías constitucionales que tiene la persona detenida. A veces no se da porque esa persona puede participar de una rueda de reconocimiento y el procedimiento no podría realizarse. Hay que seguir todas las medidas que establece el Código, la Constitución".



Respecto al robo a la panadería, informó que "hicimos un trabajo con distintas comisarías. A esta persona se la detuvo el jueves. Tenía un arma de fuego. El viernes quedó en libertad. Es una persona que está vinculada a cinco hechos delictivos de la misma modalidad, pero a veces era acompañado por una mujer".



"Todo el trabajo que se realiza por parte de la Policía es aportado a la Justicia. Hay que entender los distintos factores que intervienen. Tienen abogado defensor, hay fiscal, un juez de Garantías que dispone las medidas a seguir. Dentro del proceso una de las posibilidades que tiene la persona es el arresto domiciliario. Si asume la responsabilidad puede ser condenado en un juicio abreviado", finalizó. Elonce.com