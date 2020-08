Falsos enfermeros robaron dinero y joyas de una vivienda

Dos delincuentes vestidos de enfermeros fueron detenidos esta mañana mientras escapaban con dinero en efectivo y joyas tras cometer una entradera en Crespo y 27 de Febrero de la ciudad de Rosario. No hubo heridos y la víctima recuperó sus pertenencias.



Jonatan F., de 26 Hernán L., de 32 años, oriundos de Granadero Baigorria, llegaron a una casa ubicada en Crespo al 2500 e intentaron engañar a Patricia T, de 61 años, bajo el pretexto de que necesitaban realizar testeos de coronavirus, operativos que efectivamente viene realizando el municipio.



Si bien la víctima no accedió al engaño de los ladrones, estos ganaron el ingreso de todas formas y le exigieron "toda la plata". No obstante, la víctima aseguró a Canal 3 que uno de los malhechores intentó asfixiarla para reducirla, pero que nunca esgrimieron armas de fuego.



"Ví que hacían señas debajo de la ropa, pero no sacaron armas", indicó al tiempo que amenazaban con lastimar su madre de 90 años.



Según fuentes policiales, los hampones se llevaron 400 dólares, 3290 pesos y diversas joyas y tres celulares, aunque a las pocas cuadras lograron ser apresados por un móvil policial que circulaba por la zona.



"Allá van los chorros", les advirtió la víctima a los efectivos que circulaban a bordo de un patrullero, por lo que comenzaron a perseguirlos por Crespo hacia el norte hasta darle alcance sobre calle Viamonte.



Los detenidos fueron trasladados hacia la comisaría 32ª, con jurisdicción en la zona, y quedaron a disposición de la fiscalía de Flagrancia en turno.