Bomberos sofocaron un incendio en campos linderos al camping de Urdinarrain

En la media tarde de este miércoles, se desató un impresionante incendio de pastura en campos linderos al Balneario Camping Municipal Arenas Blancas, ubicado en Costa San Antonio, a unos 25 kilómetros al oeste de Urdinarrain.Tres vehículos (dos camionetas y una autobomba) del cuerpo activo de Bomberos llegaron hasta allí para trabajar intensamente y sofocar el fuego, que se devoraba el monte aledaño al Rio Gualeguay.El jefe de Bomberos Walter Perovich, que estuvo trabajando en el lugar, manifestó a Cristalurdi, que este tipo de terreno sólo sirve para mantención de ganado y no para siembra de cereales, sospechando que habría sido intencional o por lo menos que hubo gente que encendió alguna fogata que no controló. Gracias a la rápida acción de bomberos, el fuego no llegó al camping.