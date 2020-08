Desacreditan estrategia mediática de Nahir Galarza: Detalles de falso secuestro

Video: Difunden video en el que Nahir Galarza, a los 16 años, denuncia que fue violada

El 3 de julio de 2018 Nahir Galarza fue considerada por unanimidad culpable del delito de "homicidio agravado por el vínculo de pareja" y condenada a prisión perpetua por haber asesinado de dos balazos a su novio, Fernando Pastorizzo, en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú.Dos años y un mes más tarde, la defensa de Nahir Galarza sacó a la luz una vieja causa, anterior a la del homicidio de Pastorizzo, mediante la cual -con pruebas que no son claras- intenta involucrar a la víctima de asesinato en un turbio episodio.Según un material difundido por los abogados defensores y el equipo de comunicación de Nahir Galarza,, en realidad este habría sido una "violación en manada" en la cual Pastorizzo habría estado involucrado.: una página del expediente que investigó el supuesto secuestro donde se señalan que Nahir tenía escoriaciones (raspones) en varias partes del cuerpo; una citación por parte de la Fiscalía para Fernando Pastorizzo, en ese entonces de 17 años; y un video correspondiente a la cámara Gesell en la cual se la ve a una Nahir de 16 años declarando ante la psicóloga del Tribunal.Dos detalles sobre esto último:Cuando tenía 16 años, Nahir Galarza protagonizó una historia que ahora vuelve a salir a la luz por decisión de sus abogados:Cuando sucedió esto, Nahir Galarza todavía era una de las estudiantes de la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade. Ese día causó una gran preocupación entre su familia porque permaneció un día desaparecida, sin dejar rastros de dónde estaba.A medida que pasaron las horas, la incertidumbre creció. Pero a la noche se conoció la buena noticia: "Apareció Nahir". En esa primera declaración dijo que cuando salía de la escuela fue abordada y obligada a subir a un auto, en donde la drogaron y perdió el conocimiento. Indicó que, luego de eso, no se acordaba de más nada hasta que cerca de las 21 horas, cuando despertó tirada en un terreno baldío por la zona norte de Gualeguaychú, cerca del hipermercado Carrefour.Tenía pastos en el cabello y estaba un poco desalineada, pero; y el caso cayó rápidamente en el archivo."Quieren involucrar al joven asesinado en una supuesta violación en manada. Pero nosotros nunca investigamos un abuso sexual porque ella nunca denunció que la hubieran violado o que le habían hecho algo así", explicó a, diarioel Fiscal Coordinador de la jurisdicción de Gualeguaychú Lisandro Beherán, quien explicó además por qué"En octubre de 2014 investigamos los dichos de Nahir Galarza. Todo arrancó por la denuncia que hizo el padre (Marcelo Galarza). Entonces, como ella era menor, se la llamó para que declare ante la psicóloga en cámara Gesell. Luego se le hicieron pruebas bioquímicas para comprobar si era verdad que la habían drogada, pero los resultados fueron negativos", enumeró Beherán.El Fiscal también argumentó que todo la causa del supuesto secuestro de 2014 fue incorporado a la causa del asesinato de Fernando Pastorizzo, por lo que, no como intentaron mostrar a lo largo del juicio, que no tenían nada que ver", analizó Beherán.En otras palabras, los fiscales Lisandro Beherán y Sergio Rondoni Caffa introdujeron el expediente del supuesto secuestro en el del asesinato para probar que desde hacía más de dos años que Nahir y Fernando tenían una especie de relación, de lo contrario ¿por qué la madre de ella lo llamó el día en el cual desapareció?Y es acá donde la Fiscalía considera que, como mínimo, el material puede estar tergiversado: "", explicó Beherán.Durante la declaración de 2014 ". Y nosotros lo citamos, pero como testigo, porque fue la madre de Galarza la que mencionó que lo había llamado", enfatizó."Al final se dispuso el archivo por autores desconocidos, por lo que no se pudo establecer quienes pudieron hacer eso que ella denunció. Pero", afirmó.Por último, el Fiscal informó que el video de la cámara Gesell fue solicitado el 31 de julio pasado por la nueva abogada de Nahir, María Raquel Hermida, y que fue entregado el mismo día en mano al abogado Horacio José Dargains."Para nosotros, como Fiscalía, no sería legal que hagamos público el video de una menor de edad (Nahir tenía 16 años) declarando en cámara Gesell, y si lo hiciera la psicóloga o el Tribunal, tampoco sería legal. Pero en este caso, la defensa no trabaja en base a la legalidad sino en base a la ética. Hay defensas que publican cualquier cosa, y otras que resguardan todo. Está en cada uno", concluyó Beherán.Si finalmente la Corte decide dar lugar a la defensa, entonces se revisará el fallo. Pero si no acepta, la sentencia quedará firme. Actualmente, Nahir está presa en la cárcel de Paraná y es la mujer más joven que ha sido condenada a prisión perpetua en Argentina.