Condenan a prisión efectiva a ex miss Argentina por la muerte de un motociclista

La abogada y ex miss Argentina Rocío Santa Cruz fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por un accidente ocurrido en 2016 en Posadas, en el cual atropelló y mató a un agente de tránsito municipal que circulaba en motocicleta, informaron fuentes judiciales.



Santa Cruz ya había sido condenada a fines de 2018 a 4 años de prisión por el juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, pero el Superior Tribunal de Justicia de la provincia ordenó que se dicte un nuevo fallo con una reducción de la pena.



La Corte misionera consideró que no se pudo probar que Santa Cruz haya cometido un exceso de velocidad al momento de atropellar y matar a la víctima.



En ese contexto, el juez de Instrucción Juan Manuel Monte tomó la causa y condenó a Santa Cruz a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, pena que cumplirá recién cuando la sentencia quede firme, se informó.



La mujer embistió y mató con su automóvil al agente de tránsito municipal Ramón Cabrera, quien circulaba en una motocicleta por la intersección de las avenidas Quaranta y 115 de Posadas, el 31 de enero de 2016.



El magistrado la encontró culpable del delito de "homicidio culposo" y también la inhabilitó para conducir vehículos por el plazo de 10 años.



Ahora, la defensa de la ex miss Argentina tiene un plazo para apelar ante el Superior Tribunal de Justicia, que en un fallo anterior ya había confirmado su culpabilidad y también tiene la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación al igual que la fiscal María Laura Álvarez