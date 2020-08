Nuevo video de Nahir Galarza: Fojas de la denuncia de 2014 y otras revelaciones

Más preguntas que respuestas

Su entrevista con Nahir Galarza

Denuncia de irregularidades

"La perito de Nahir no supo cómo fundamentar la violencia de género"

Video: Difunden video en el que Nahir Galarza, a los 16 años, denuncia que fue violada

"Advertí serias irregularidades en el análisis de la causa de Nahir Galarza, si no, no hubiera aceptado el cargo. Por eso creo muy oportuno plantear su revisión ante la Corte Suprema", explica con contundencia la abogada Raquel Hermida Leyenda, criminóloga especialista en perspectiva de género que acaba de sumarse a la defensa que ya ejercía José Ostolaza. Y agrega: "Revisar no quiere decir buscar una absolución a ciegas; sí, exigir nuevos peritajes criminalísticos, psicológicos y psiquiátricos, porque los que existen son parciales, incompletos e insuficientes para determinar un homicidio agravado, que establece nada menos que una pena de prisión perpetua".Pero más allá de las nuevas pruebas que plantea incorporar a la causa la nueva defensora de Nahir, aparecieron elementos hasta ahora desconocidos o pasados por alto que aportó el exvocero de la joven, el manager de medios Jorge Zonzini. Y sobre la base de esas pruebas, Hermida Leyenda espera torcer la suerte procesal de Galarza, que hasta ahora le fue esquiva. Quiere que se eche luz sobre una denuncia que los padres de Nahir presentaron tres años antes del crimen que hoy la mantiene en prisión: un ataque "en manada" que motivó que la Justicia pidiera información personal relativa a Pastorizzo, al que Nahir mató de dos disparos, el 29 de diciembre de 2017.Uno es un documento fechado el 16 de octubre de 2014 donde el Agente Fiscal Martín Gil, en la Investigación Penal Preparatoria 5737/14 caratulada como "Galarza Marcelo Mariano s/su denuncia", un informe detallado de una médica que examinó en el Servicio de Maternidad del Hospital Centenario a Nahir Mariana Galarza en compañía de su madre. En el examen precisó: "escoriaciones en ambas muñecas, en antebrazos, en epigastrio (abdomen) y en muslo y pierna derecha".A raíz de esto, el fiscal Gil solicitó ocho días después al rector del establecimiento educativo ENET Nº 2 de Gualeguaychú que, con urgencia, "se suministren los datos personales del alumno Fernando Pastorizzo, de 17 años de edad". Zonzini, que viene trabajando hace años con el caso, aclaró que lo que se denunció en ese momento fue lo que se denomina "violación en manada", destacó la urgencia del funcionario del Ministerio Público por saber más acerca de Pastorizzo y sostuvo: "Ese expediente se 'cajoneó' de tal forma que ni en el juicio se ventiló".No es todo, Zonzini presentó, además, un video en el que a raíz de aquella denuncia, Nahir fue entrevistada por la psicopedagoga Valeria Massuh.Esto es parte de ese diálogo:-Estaba sentada con las manos atadas con una cinta negra de plástico, tenía sangre en las muñecas y en las piernas. Escuchaba que hablaban, pero no sé que decían. Yo no estaba consciente, escuchaba las voces. Eran voces de hombres. Yo escuché dos.-Estaban asustados.-Sí. Ellos me preguntaron de qué me acordaba.Yo estuve de acuerdo en hacer la denuncia, pensé que estaba bien. Me dolía la espalda, toda la espalda.-No.-No porque yo iba pensando en cualquier cosa.-No, cuando sentí todo eso se me nubló la vista. Sentí que me caí.-Sí, dijeron que no servía. Después no alcancé a entender lo que decían.-Que me revisaban, pero no sentí nada.-Sucia, con tierra y sangre.-Que se sepa qué pasó.¿Qué información tenía el fiscal Gil para pedir a la escuela donde concurría los datos de Fernando Pastorizzo? ¿Nahir mintió? ¿Surgieron más nombres en la investigación que se abrió?Ante este ingrediente inesperado que se suma al caso, la abogada Hermida Leyenda ya solicitó el expediente de esta denuncia de 2014. Quiere ver con qué se encuentra en la realidad. Pero admite que si Fernando Pastorizzo participó en ese hecho, en el rol que fuera, sería un atenuante muy importante para tener en cuenta en el futuro, en el análisis del caso que se puede plantear ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Así, Nahir juega su última carta con la intención de reducir su sentencia por haber sido hallada culpable del crimen de Fernando Pastorizzo, de 20 años, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, quien recibió dos disparos (uno por la espalda; otro, de frente). En aquel momento, por asesoramiento de su defensa, Galarza primero negó haber estado con él esa noche, aunque luego se declaró autora del crimen y quedó detenida.En tiempo récord para el promedio nacional, solo medio año, se llevó a cabo el juicio oral y el 3 de julio de 2018 el Tribunal de Gualeguaychú sentenció a nahir a la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado por el vínculo. Al año siguiente, la Cámara de Casación Penal confirmó el fallo. La defensa lo apeló, bajo el argumento de que se había analizado el caso con ausencia de perspectiva de género. Luego intervino el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que rechazó el recurso y determinó que en el proceso sí se había tenido en cuenta dicha perspectiva.En junio de 2020 el expediente llegó a la Corte Suprema de la Nación. La abogada Hermida Leyenda aporta al respecto: "Pretendo cambiar la perspectiva de género en la Corte para que tenga un valor nacional. Ya logré eso en Casación en el caso de Stella Maris Sequeira, una mujer que desapareció y por el cual está imputado y preso por femicidio su esposo, el abogado Rubén Carrazzone".Además de este caso, Leyenda representó a Giuliana Peralta, la joven que en 2014 denunció haber sido violada por el en ese momento jugador de Independiente, Alexis Zárate, recientemente detenido luego de que la Corte Suprema bonaerense desestimara el recurso extraordinario presentado por sus defensores y dejara firme la condena a seis años y medio de prisión.También se acaba de hacer cargo del caso de Laura H, una joven de Lomas de Zamora de 25 años, con un hijo con discapacidad, que tuvo que defenderse con un cuchillo de las agresiones de su expareja, Sergio Pavón, al que hirió en una pierna, lo que le causó su muerte. "La fiscal de Género de Lomas de Zamora permitió que declare sin asistencia de un abogado. Laura se defendió porque la estaba ahorcando. Tenía una perimetral porque la golpeaba. Acabo de obtener su libertad", detalló Hermida Leyenda.Días atrás, la abogada se entrevistó telefónicamente con Nahir a los fines de poner en marcha la estrategia para que la Corte Suprema revise el fallo y atenúe la pena: "Desde el punto afectivo me encontré ante una niña, y eso está marcando algo que hay que encontrar con los nuevos peritajes. Desde el aspecto cognitivo no, está más preparada".Hermida Leyenda está convencida de que cuando a Nahir le practiquen exámenes criminológicos, psicológicos y psiquiátricos exhaustivos, aparecerán más detalles cruciales de eventos sucedidos en su vida que, en su opinión, resultarán determinantes a la hora de rever la sentencia. "No solicitaré la absolución. Sí esos exámenes completos, no parciales como hasta ahora, para que generen atenuaciones. Estoy segura de que va a haber más novedades concluyentes relacionadas con su vida personal pasada y con su psiquis", destacó.También intentará demostrar la verdadera relación que existía entre su clienta y Fernando Pastorizzo, que en su momento generó polémica: "El artículo 80 inciso 1 del Código Penal habla del homicidio agravado por el vínculo. Yo creo que fueron insuficientes los análisis y las pruebas presentadas acerca del vínculo que mantenían. Quiero ponerme a analizarlo, porque sí existió cuando eran menores. En el juicio se discutió. No hubo un peritaje real donde se analizara a ambos. Ya hablé con Nahir y en la presentación que haré seré más específica. Hay más hechos traumáticos de la vida de mi clienta que no fueron contemplados y deseo investigar. Quiero saber cuánta y qué tipo de violencia de género padeció, pero no solo de parte de Fernando Pastorizzo".Hermida Leyenda sube la apuesta: "Advierto que faltan pruebas. Por eso convoqué un equipo de excelencia: el médico psiquiatra Enrique Stola, especialista en perspectiva de género; la licenciada Alicia Castro, perito de las causas más importantes que cambiaron la jurisprudencia feminista, y el profesor Raúl Torre, para volver a realizar un peritaje criminalístico. Presentaremos ante la Corte Suprema nuevos estudios para fundamentar nuestra opinión desde la amplitud de la prueba".Con relación al expediente, Hermida Leyenda aclaró: "Hallé severos errores procesales y haré las denuncias pertinentes contra los magistrados que actuaron de manera incorrecta. Me pareció alarmante la carencia de perspectiva de género del fiscal Sergio Rondoni Caffa en la investigación y ante los medios, sacando conclusiones infundadas sobre Nahir como si él fuera un especialista en psiquiatría y psicología".Para demostrar la carencia de perspectiva de género en el análisis del caso, comentó otra situación vivida por Nahir: "Fue a la prueba pericial descompuesta, la internaron ese día. Encontré exámenes psicológicos que son un desastre, y quien se los practicó le hizo preguntas conductistas. ¿Qué quiero decir? Va a manera de ejemplo, nada más, esto es cuando el profesional consulta '¿no es cierto que anoche estuviste con fulano?', en lugar de '¿con quién estuviste anoche?' Ese peritaje debió haber sido anulado".La abogada también denuncia que oportunamente Nahir pidió socorro al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) "y no solo subestimaron su pedido, sino que negaron que lo hubiera efectuado. Muchos la utilizaron para intentar tapar el horror de la matanza de mujeres llamado femicidio, tratando de desvirtuar la violencia de género que se lleva a una mujer por día en la Argentina", especificó.La abogada insiste, para que no queden dudas de que no busca la nulidad de la causa: "El término correcto es revisión del proceso; que la Corte Suprema lo revise, así como también la calificación legal, las circunstancias agravantes y atenuantes. Que determine si realmente se tuvo en cuenta la perspectiva de género. Yo le voy a dar elementos nuevos y completos, porque los que encuentro son insuficientes. Quiero dejar bien claro que no creo en el Poder Judicial, sí en la Justicia".El abogado Rubén Virué, representante de la familia de la víctima, Fernando Pastorizzo, dice frente al nuevo planteo de la defensa de Nahir: "No veo, en tanto y en cuanto no exista una nulidad de todo lo actuado, de qué manera van a introducir el tema de la perspectiva de género después de la sentencia dictada por el Tribunal de Gualeguaychú, confirmada por la Cámara de Casación de Concordia, sumado a la impugnación extraordinaria desestimada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. De la única manera que podría darse una situación de esta naturaleza es si se concede el recurso extraordinario y la Corte determina una nulidad. De otra forma no hay cómo incorporar más prueba de la que está debidamente evaluada en su momento. Todo dependerá de si el Superior Tribunal ahora concede el recurso extraordinario, entonces ahí la Corte tiene que resolver, pero en función de lo que ya existe, no hay incorporación de nuevos elementos. Lo mismo sucede si le niegan el recurso y van en queja, se resuelve con lo que hay. Respecto al tema de la perspectiva de género, la perito de parte de Nahir concluyó que ella padeció violencia, pero no supo cómo fundamentarlo".