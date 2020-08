Inicia el juicio por la muerte de Maka Taborda, a casi dos años de la fatalidad

Pidieron una pena de entre cuatro y cinco años

"Maka no perdió la vida, fue un asesinato"

Quien lo mató pidió "disculpas"

Estrella amarilla y marchas de pedido de justicia

El hecho

Inicia este miércoles el juicio por el homicidio culposo de Silvestre "Maka" Taborda, el joven futbolista paranaense que murió tras ser atropellado por un auto al mando de Ulises Truffel, en la madrugada del domingo 18 de noviembre de 2018 sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez, pudo saberEl conductor del vehículo que ocasionó la muerte a Taborda, también ocasionó graves heridas a Karen Acevedo, de 20 años, quien resultó con una quebradura en una de sus piernas, y a Guillermo Martínez, que resultó con una fractura en el tobillo izquierdo y una fisura en el pie derecho.Sobre el día del accidente, fuentes policiales informaron que el Chevrolet Celta de Truffel colisionó a los peatones, perdió el control del rodado y terminó impactando a dos automóviles que estaban estacionados.El abogado querellante Eduardo Gerard solicitó "cinco años y diez meses" de prisión para Ulises Truffel. "Lo entendí de esta manera en virtud del tipo penal atribuido y las constancias acreditantes de la autoría de este hecho en la persona del señor Truffel. Solicité prácticamente la escala máxima posible para el delito atribuido que es de tres a seis años", había destacado aDe la misma manera recordó que el tipo penal es de "homicidio culposo. Está calificado por la conducción de un vehículo automotor con alcoholemia en sangre superior a 0,5%. Se ha mencionado en la audiencia que la prueba química ha establecido que tenía 1,14%, al momento de la prueba que fue tres horas del siniestro".El fiscal Francisco Ramírez Montrull, en tanto, solicitó una pena de "cuatro años y cuatro meses". Al respecto el abogado querellante acotó que "de igual manera, cualquiera de las dos penas solicitadas, tanto la solicitada por la querella, como por la Fiscalía, lo coloca a Truffel en una pena efectiva".El abogado defensor de Truffel, Marcos Rodríguez Allende, se hizo presente en la audiencia de elevación de causa a juicio que se realizó en septiembre del año pasado. Truffel tampoco estuvo."Prontito ya lo vamos a tener al asesino preso. El que le quitó la vida a mi hijo se llama Ulises Truffel. Es un asesino al volante, ya no tiene que estar más en la calle, porque si sigue en la calle va a haber otro Maka", había manifestado la mamá de Maka, Ana Molina, al encabezar una de las tantas marchas de familiares y amigos desde el Club Peñarol hasta Tribunales para pedir Justicia por su hijo."Fue un asesinato, el abogado decía que Maka perdió la vida, no perdió la vida, fue un asesinato", había asegurado uno de los amigos del joven futbolista.En una entrevista brindada ael programa que se emite por Ulises Truffel rompió el silencio en enero de este año y se excusó: "No soy un asesino".Truffel contó que durante la jornada anterior al accidente, "había trabajado todo el día. Salí a las 17, fui a lavar el auto. Después estuve en casa de una amiga, me quedé ahí hasta las 6", y según rememoró, "cuando iba por Almafuerte, me dormí".Y continuó: "Yo iba dormido, y dio la casualidad de que este muchacho había salido al boliche Kuva, y lo impacté. Cuando estaba dentro del auto, me gritaban `vos vendés droga, no tenés carnet´". "Nunca vi el fallecido", insistió Truffel.La muerte de jugador de Club Atlético Peñarol, Silvestre "Maka" Taborda, generó una gran conmoción en la comunidad. Hubo movilizaciones en pedido de Justicia, minutos de silencio en las canchas de fútbol previo a los encuentros deportivos y un sinnúmero de muestras de dolor por tan repentina partida.El 28 de noviembre del 2018 familiares, amigos y conocidos se congregaron en Club Peñarol para luego marchar hacia el lugar donde el joven falleció tras ser chocado. Allí pintaron una estrella amarilla para recordarlo.El joven futbolista paranaense que murió tras ser atropellado por un auto en la madrugada del domingo 18 de noviembre de 2018 sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez de Paraná.Por el gravísimo hecho fue acusado Ulises Truffel, que en el momento del choque tenía 22 años, el cual también ocasionó graves heridas a Karen Acevedo, de 20 años, quien resultó con una quebradura en una de sus piernas, y a Guillermo Martínez.El Chevrolet Celta que conducía colisionó a los peatones, tras lo cual el conductor del automóvil perdió el control del rodado, impactando a dos automóviles que estaban estacionados sobre Avenida Almafuerte a 45 grados: Un Ford Galaxy de color gris y un Ford Galaxy color negro.