Video: Difunden video en el que Nahir Galarza, a los 16 años, denuncia que fue violada

La familia de Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizo, exhibió un video de la joven cuando tenía 16 años en el que denuncia haber sido abusada por al menos dos hombres en un descampado.



Las imágenes, en las que se puede ver un expediente judicial y la joven hablando con lo que parece ser una psicóloga, fueron hechas públicas por Jorge Zonzini, un hombre que asumió el rol de vocero de la familia Galarza, quien dijo que en la denuncia está involucrado el joven asesinado.



Zonzini calificó el video como un "giro inesperado" en la causa, al referirse al mismo en redes sociales.



En el video, el cual fue editado y los hechos no aparecen contados con nitidez, Nahir, actualmente de 21 años, deja entrever que fue llevada a un descampado por al menos dos hombres, que fue "revisada", mientras se encontraba casi inconsciente por haberse desvanecido tras sentir un fuerte olor, y luego terminó sucia, con manchas de tierra y sangre.



"No nos sirve", es lo único que describió que dijeron los supuestos atacantes.



También señaló que se lo contó a sus padres y decidieron acompañarla a hacer una denuncia.



Según Zonzini, el video fue ocultado por la "complicidad de la política, la justicia y los medios de Entre Ríos".



El 24 de julio pasado, la abogada María Raquel Hermida Leyenda, se sumó a sus colegas José Ostolaza y Pablo Sotelo, para trabajar en la defensa de la joven condenada.



"Acepté la defensa de Nahir Galarza. Buscamos un juicio con perspectiva de género", expresó entonces en su cuenta de la red social Twitter Hermida Leyenda, reconocida como experta en temas de género.



El crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2017 alrededor de las 5:00 cuando Pastorizzo, de 20 años, accedió a llevar a la joven, entonces de 19, a su casa en su moto.



Según la Justicia, Nahir tomó el arma reglamentaria de su padre, un policía en actividad, y ejecutó a su novio de dos disparos por la espalda.



En un primer momento, la chica admitió su responsabilidad en el crimen, aunque en una declaración posterior dijo que había sido la víctima quien había tomado el arma y que le terminó disparando en medio de un forcejeo en forma accidental, aunque esa versión no fue creída por los jueces.



El 3 de julio de 2018 Galarza fue considerada por unanimidad culpable del delito de "homicidio agravado por el vínculo de pareja" y condenada a prisión perpetua.