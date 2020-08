Incendiaron la camioneta de un bombero porque creían que tenía coronavirus

Un bombero voluntario de la localidad cordobesa de Villa Santa Cruz del Lago denunció que el domingo por la mañana le incendiaron su camioneta y aseguró que este hecho está vinculado a una falsa versión que circuló en el pueblo de que él había dado positivo de coronavirus.El hombre, identificado como Emanuel Gilabert, de 33 años, manifestó al sitio web Carlos Paz Vivo que alrededor de las 7:00 de ese día escuchó gritos de familiares y vecinos, y cuando salió de su domicilio vio que su vehículo Ford F-100 estaba totalmente quemado."Me desperté porque pensé que estaban asaltando a alguien. Vivimos en un terreno con cuatro casas, somos todos parientes. Le gritaron a mi hermano que se querían meter en su casa, pero cuando abrí la puerta y salí a la calle me encontré con el vehículo en la vereda prendido fuego", relató.Asimismo, detalló que hace poco tiempo estuvo aislado en su casa por haber mantenido contacto estrecho con un caso sospechoso de Covid-19, pero que luego se comprobó que no estaba infectado."En estos días recibí algunas llamadas y les expliqué a todos que había dado negativo el test de la persona con la que había tenido contacto, pero igualmente me pasó esto", relató el bombero voluntario, quien además realiza tareas como fletero con la camioneta que ahora quedó prácticamente destruida.El hombre señaló que, a pesar de enterarse que el sujeto con quien había tenido contacto laboral dio negativo de coronavirus, igual decidió encerrarse "por las dudas" en su departamento y su madre le "dejaba leña en la puerta de la casa porque estos días estuvo muy frío" en esa localidad ubicada en el valle del departamento de Punilla, a pocos kilómetros la ciudad de Villa Carlos Paz."No sé cómo se pueden haber enterado. No dijimos nada, le conté solo a mi familia y a la gente del trabajo", manifestó Gilabert, quien acotó que en el último tiempo "se empezó a correr la bola" de esta situación. "Nos llamaban por teléfono pero a todos les explicábamos que los contactos habían salido negativo", reiteró.Después de todo esto que le pasó, Gilabert reflexionó que uno "no sabe si hay que ser consciente y aislarte o salir y no decirle nada a nadie", ya que "de esta forma o te mata el virus o te matan la gente mal intencionada"."Hacés las cosas bien y quizás la gente igual te discrimina. Yo salí a la calle y me sentí alejado de un montón de vecinos que te miran raro, como si fueras un delincuente, y te encontrás con que te hacen esto un domingo a la mañana", agregó.Más tarde, este bombero voluntario compartió en su cuenta de Facebook algunas fotos que muestran cómo quedó la camioneta, calificó el hecho como "una casería de brujas" y lamentó "esa saña de querer maltratar al que la está pasando mal"."Lo único que vamos a lograr de la forma en la que estamos actuando es que cuando alguien tenga alguna sospecha personal (de que puede estar infectado de coronavirus), esa persona se quede callada porque estamos generando miedo y más miedo, y no hay nada más peligroso que la gente con miedo", escribió Gilabert en esa red social.Según el último reporte oficial de las autoridades sanitarias de esta provincia, desde el comienzo de la pandemia, en Córdoba se detectaron 2.430 casos positivos de COVID-19, de los cuales 1.551 (63,82%) se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario; 115 (4,73%) en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias; 106 (4,36%) en tratamiento hospitalario (internados), 50 (2,05%) fallecieron y 38 (1,56%) se encuentran en investigación porque corresponden a casos con residencia en otras provincias y en Brasil, de quienes no se cuenta información sobre su estado clínico.