Hallaron faenados a 13 caballos que habían sido robados

Unos 13 caballos que habían sido robados fueron hallados carneados este sábado en zona del Acceso Sur a Gualeguaychú, más precisamente, antes de la rotonda del Cristo y en un campo cercano al predio del Sindicato de Camioneros."Encontramos una yegua con la potranca y varios caballos más, todos carneados, uno al lado del otro", aseguraron los dueños de los animales, Enzo García y Gabriel Martínez. "Creemos que los carnearon el mismo día que los robaron, el jueves de noche, porque el estado es el mismo, no tenían mucho olor y la carne no estaba dura".Y continuaron: "Dejaron las cabezas y los cuerpos, sacaron las paletas y los cuartos, algunos están degollados y le sacaron un cuarto nada más. Con eso pueden hacer chorizo, mortadela, carne picada, casi el mismo uso que con una vaca... Hay personas que se dan cuenta y otras que no, la carne de caballo es roja pero más dulce, es distinta"."Había otros tres que tenían olor y después encontramos diez más. En total contamos 13 caballos carneados, un desastre", manifestaron.García y Martínez estimaron que a los animales "los mataron y los carnearon ahí mismo, por los rastros que se ven, la sangre y las tripas. Y no fueron dos o tres, fueron muchas personas; quizás ocho o nueve personas, una por cada caballo".En cuanto al daño económico, consideraron que "el valor promedio de un animal es de 25 mil pesos, depende el caballo".Los damnificados habían denunciado el robo de una yegua con cría en el campo en Boulevard De María al fondo, cerca de Itapeby. "Cortaron el alambrado y se la llevaron, la yegua era mansa", explicaron. Asimismo, propietarios de caballos en campos de la zona, también sufrieron robos de animales en los últimos días.Según comentaron, por un mensaje fueron alertados sobre la carneada clandestina, y en la búsqueda hallaron a los equinos faenados.