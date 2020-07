Revelan terribles detalles sobre caso de mujer que asesinó a su amante camionero

Policiales Prisión perpetua para una mujer por asesinar a un camionero que era su amante

Dos años y ocho meses más tarde del hallazgo del cuerpo de Juan Carlos Romero, Maricel Angiolini fue condenada a perpetua. La mujer fue encontrada culpable del crimen del camionero, cuyoPor primera vez en tiempos de cuarentena se desarrolló un juicio con jurado popular y bajo estricto protocolo sanitario en Córdoba.Angiolini participó del proceso observando y escuchando todo desde un monitor instalado a tal efecto en la cárcel de Río Cuarto.Una historia con detalles espeluznantes se ventiló en el recinto, a medida que los testigos fueron declarando de manera presencial o por teleconferencia.La mujer, de 1,50 metros de estatura y 45 kilos, trabajaba repartiendo garrafas en la localidad cordobesa de Arias., que era casado y tenía cuatro hijos.Ya. Romero volvió y comentó a sus amigos la odisea que vivió, pero no denunció esos hechos.El 25 de noviembre de ese mismo año, Maricel se subió a su Volkswagen Suran y se fue a buscarlo hasta Casilda, Santa Fe. Romero accedió al pedido de la mujer yUnos diez días más tarde, el olor nauseabundo que percibían los vecinos y que provenía del patio de la casa de Angiolini permitió el escabroso hallazgo.Mientras Angiolini negó la relación con Romero y dijo que no se explicaba cómo el hombre había llegado ahí, su propia hermana, Débora, confirmaba el vínculo con Juan Carlos.Cuando escuchó la lectura del veredicto, desde el monitor se podía ver y escuchar el sollozo de la amante.Maricel Paula Angiolini, de 45 años, siempre negó los hechos. En la última audiencia, antes de que pasaran a deliberar sobre el veredicto, insistió ante el jurado, tratando de cambiar una decisión que ya se percibía inexorable. Mirando a la cámara lo subrayó enfáticamente: "Yo no hice nada, no me juzguen por algo que no hice! ¡Me quiero ir junto a mi madre! ¡Yo no lo hice, no lo hice!". (Cadena 3)