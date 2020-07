Panadero golpeado en asalto: "El que labura es el que paga el precio más caro"

La panadería Waly, de larga trayectoria familiar en la zona de calles Liga de los Pueblos Libres y Banda Oriental, en Paraná, fue blanco de los asaltantes. Un malviviente ingresó haciéndose pasar por cliente, y tras reducir a la empleada, pretendió alzarse con la recaudación. El propietario del comercio se trenzó en lucha con el delincuente que, finalmente, logró darse a la fuga, supo, Raúl expresó que "estoy bien dentro de todo. El martes sabré cómo va a quedar mi vista. Tengo el negocio lleno de cámaras porque a esto lo vi venir. Hace dos años quise hacerme de un arma y no me lo permitieron. Quería tenerla legal por el negocio, hay que defender a la familia"."Ya me habían asaltado varias veces en la calle, la última fue con una cuchilla. En el negocio nunca, pero lo veía venir. Sabía que podía pasar algo, Paraná se agranda y cada vez hay más violencia", aseguró."Todo pasó en segundos, era él o yo. Después me puse a pensar que pude haber perdido la vida. Cuando todo pasó intenté calmar a mi mujer. Pensé que perdí la vista en el momento", dijo.