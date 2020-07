Barrio Hijos de María: "Entraron en manada; me agredieron a mí y a mi bebé"

Rolando Agustín Lescano, de 16 años, falleció hace casi dos años tras ser apuñalado en el barrio Hijos de María por otro joven de la misma edad.



Desde ese momento, los familiares de la víctima han denunciado repetidas agresiones de parte de los parientes del autor del homicidio de Lescano.



Esta vez, "el 18 de julio, mientras estábamos festejando mi cumpleaños en mi casa, en barrio Hijos de María, fuimos agredidas. Eran las diez de la noche y estábamos sentadas afuera, comiendo una pizza con dos amigas y mi hermana. Entré a guardar las cosas y cuando salgo con mi nena en brazos, me agarraron desprevenida y me agredieron a mí y a mi nena", comenzó contado una de las jóvenes a Códigos.



De la misma manera, Brenda y Priscila, acusaron de la agresión a "las hermanas de Wilson, el que mató a nuestro hermano".



"Por el homicidio que cometió Wilson, nos tienen bronca, siempre nos molestan. Esta vez me agredieron a mí y a mi bebé de un año y dos meses. Llegaron, entraron en manada, con los maridos y los hijos. Yo las denuncié en la comisaría 12º. Me vio el médico, comprobó que estaba con golpes en nariz, boca y ojo. A mi hija le pegaron y quedó con raspones en un ojo y en la nariz. Hice lo que tenía que hacer por vía legal en la Justicia. Entraron a mi casa. Fue un delito y nadie quedó detenido. Me dijeron que me iban a llamar a declarar y estamos esperando; no lo hicieron. No me quedo tranquila en mi casa, tengo que estar siempre acompañada. Me dijeron en la comisaría que me iban a poner un patrullero y nunca llegó y si vino, estuvo un ratito y se fue, no volvió más", relató la joven. Dijo que al otro día del incidente, "siguieron molestando".



Los familiares de Wilson Berón, "unos viven a la vuelta de mi casa y los otros a dos casas de la mía", contó.



"El mes que viene es el juicio de Wilson Berón. Ya es mayor de edad. Me han gritado que no va a ir preso, que pagaron para que no vaya preso, sé que eso me lo dicen para provocarme", afirmó la chica.



En relación a la muerte de su hermano, rememoró: "Se llamaba Rolando Agustín Lescano. A la vuelta de mi casa, hay un pasillo. Mi hermano estaba con Berón, pelando cables y se fueron luego a venderlo con otros tres chicos más. Cuando se fueron a venderlo parece que Wilson se quedó con unas monedas de más. Se empezaron a insultar y Wilson lo apuñaló a mi hermano en el tórax y lo agredió con una piedra. Mi hermano perdió masa encefálica, de acuerdo a lo que salió en la autopsia". Elonce.com.