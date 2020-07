Se cumplió un mes del crimen de la docente jubilada: la marcha de la causa

Este miércoles 29 de julio se cumplió un mes de aquel fatídico lunes, donde la docente de Biología jubilada, María Teresa Galli, fue asesinada en el interior de su vivienda ubicada en calle San Luis al 1023, de la ciudad de Concordia.



Sobre los avances en la causa, el fiscal José Arias comentó que "estamos llevando a cabo el análisis de un montón de pruebas que tienen que ver con cuestiones de sangre, análisis sobre las prendas, realizando pruebas genéticas para determinar el ADN", subrayando que "por estas horas estamos enfocados en eso".



Consultado acerca de la posibilidad de un juicio abreviado para Luis Castillo, el único imputado en la causa, Arias remarcó a Diario Río Uruguay que "se puede optar por esa opción, pero el juicio abreviado es un sistema que requiere de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, por lo que si hay alguien que no esté de acuerdo en algo, no se puede llegar al mismo", remarcando por último que en ese marco de acuerdo, "no hemos avanzado nada".