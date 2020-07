Puso carteles para poder comprar sus "herramientas robadas"

Adrián Pocoví puso carteles con su número de teléfono desesperado por recuperar lo que se llevaron. Lo desvalijaron y los equipos sustraídos son de gran valor. "Estoy dispuesto a pagar algo coherente porque me va a salir más barato que volver a comprarlas", dijo.Hace unos días, le llevaron las herramientas más importantes que utiliza para trabajar en su taller mecánico de la ciudad de Santa Fe."Me llevaron herramientas que son muy costosas", explicó y contó que los ladrones ingresaron por una ventana, rompieron "una buena reja" y se llevaron elementos de alto valor para su trabajo."Estoy esperando que me llamen y dispuesto a pagar algo coherente para recuperar lo que me robaron", contó el trabajador con un dejo de resignación.Ofreció incluso no involucrar a la policía y pagar para que le devuelvan las herramientas que, según dijo, saldrán más baratas que comprarlas nuevas.Finalmente, contó que no es la primera vez que le toca vivir un hecho de inseguridad. "Una vez lo resolví corriéndolo y, por suerte, se le empezaron a caer las cosas, se asustó y tiró todo. No lo agarré porque si no yo estaría preso", sentenció.