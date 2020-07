Macabro asesinato de un ex policía: Confirman que tenía los genitales mutilados

Juan Horacio Panitrul, un ex policía de 31 años, fue víctima de un macabro asesinato en la ciudad de Cutral Có, Neuquén. Su cuerpo fue encontrado el pasado viernes por la mañana, aunque recién pudo determinarse su identidad este miércoles.Según la autopsia, el hombre recibió 237 puñaladas (que podrían llegar a ser 300 por "superposición"), sufrió la mutilación del pene, los testículos, la lengua, las tetillas, su dedo pulgar derecho, la nariz y la oreja izquierda, que fue encontrada dentro de su estómago, que abrieron con un tajo en forma de siete.El fiscal del caso, Gastón Liotard, aseguró que "fue una autopsia muy extensa y muy compleja, absolutamente novedosa en lo que hace al hecho en sí porque no hay registro de un homicidio de estas características".Y continuó: "Muchas de las puñaladas son sexuales, es decir en la zona genital y anal, y presenta otras lesiones que son casi superficiales que rozan el sadismo porque produce un goce en la persona que las realiza porque a la víctima le causa dolor".Según detalló, "la lengua y la nariz fueron halladas en el tacho de basura, el cuchillo debajo de un sillón y el cuerpo estaba escondido entre dos colchones. El cuerpo fue desnudado, lavado y movido; mientras que las ropas de la víctima fueron lavadas, así como la vivienda, aunque pudieron hallar rastros de sangre en la pared, en un sillón y en el piso""Hay muchos golpes en cabeza, fractura de maxilar, pérdida dentaria, mutilaciones; algo realmente nunca visto. Los acusados ataron las muñecas de la víctima con vendas y le asestaron puñaladas en todo su cuerpo, tanto en la parte frontal, posterior y el cuello", agregó en diálogo con LU5.Por el crimen hay dos hombres detenidos: Rodrigo Leiva Carrasco, de 42 años, y Daniel Silvera, de 49. Aparentemente, la víctima habría mantenido una relación de amistad con los acusados.Tal como explicó Liotard, "no está establecido el móvil, pero sí que ambos estuvieron en la misma vivienda con Panitrul". Por eso, ambos sospechosos fueron acusados por homicidio agravado por "ensañamiento, alevosía y la participación de dos o más personas, en carácter de coautores" y la jueza de garantías Patricia Lupica Cristo les aplicó seis meses de prisión preventiva.Oriundo de Lonco Luan y radicado luego en Cutral Có, Panitrul formó parte de la policía provincial hasta 2017, cuando fue despedido por cometer faltas disciplinarias.