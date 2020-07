Condenaron a dos automovilistas por una picada que causó dos muertos

El fallo fue dictado por el juez Gustavo Reinaldi, de la Cámara 5ª del Crimen de Córdoba.



El tribunal terminó condenando a Francisco Catalano y a Álvaro Sánchez Pulgar, ambos de 24 años, por el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, el exceso en la velocidad y por correr una prueba de velocidad no habilitada.



El drama sucedió en la madrugada del pasado 3 de febrero de 2019 en momentos que los jóvenes regresaban a sus domicilios, tras haber salido de un boliche ubicado en La Calera.



En el camino Intercountry, y en proximidad de una rotonda en Villa Warcalde, uno de los autos perdió el control, chocó contra dos postes y dio tumbos. Se trataba del Volkswagen Vento conducido por Francisco Catalano. Según el peritaje, iba alcoholizado y a alta velocidad (alrededor de 140 kilómetros por hora).



Como consecuencia del violento impacto, murieron María Grazia Constanzo (19) y Federico Cariola (22). Otros dos chicos sobrevivieron.



La investigación del drama, basado en cámaras de seguridad y luego por testimonios, permitió descubrir que otro rodado (un Peugeot 208) se había escapado del lugar de los hechos.



Tras una ardua investigación judicial policial, el sospechoso fue ubicado y finalmente se entregó, ya cercado por las pruebas. Se trataba de Álvaro Sánchez Pulgar.



Este joven declararía luego que no sabía que el otro auto había tumbado y se fue a su casa.



Este conductor iba, a su vez, con otro joven. Este muchacho será investigado por supuesto falso testimonio. Juicio corto

Ahora, un año y medio después de aquel drama, se sustanció un juicio abreviado: los acusados aceptaron sus responsabilidades, se mostraron arrepentidos y pidieron disculpas.



Tras acuerdos legales entre las partes (el fiscal Gustavo Arocena y las defensas) y, con la rúbrica del juez Reinaldi, se resolvió: Catalano fue condenado a la pena de tres años y ocho meses, pena que será cumplida cuando el fallo quede firme; mientras que Sánchez Pulgar fue sentenciado a la pena de tres años y dos meses de cárcel.



Este joven ya lleva un año con prisión preventiva, precisamente por haber escapado del lugar de los hechos. Disculpas

En la audiencia única del lunes pasado, Catalano se mostró "quebrado" y arrepentido por lo sucedido, al tiempo que pidió disculpas a las familias de las víctimas.



"Mi cliente, la mamá de María Grazia, aceptó las disculpas y lo perdonó. Ella no quería venganza, ella quería justicia. Ella señala que se trata de un dolor que la marcó para siempre", apuntó el abogado Guillermo Dragotto, quien representó a la mujer como querellante.



La madre de la joven fallecida prefirió no ir al juicio.



Quien sí estuvo presente fue el padre de la otra víctima fatal (Cariola), quien no aceptó el perdón de los conductores. Habló una de las sobrevivientes

"Recuerdo prácticamente casi todo. Desde que salí de mi casa hasta que volví. Lo que más recuerdo es haberme ido con una amiga y volverme sola", expresó Camila Suárez con profundo dolor al referirse a la muerte de María Gracia Costanzo.



"Nosotras cuando nos subimos en la puerta del boliche, salimos, y se frenó hablar con el chico del otro auto. Nosotras no estábamos prestando atención. De repente empezaron a acelerar y terminó en lo que terminó", continuó relatando a El Doce.



"Agradezco hoy estar acá porque tal vez nunca se hubiese sabido que era una picada. Me enteré en el día del entierro de mi amiga. Se imaginarán la mezcla de sensaciones que tuve en ese momento", indicó Camila. (La Voz)