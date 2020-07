Prisión preventiva para el único detenido por el femicidio de Julieta

En tanto, los fiscales del caso adelantaron que pedirán la pena de "prisión perpetua" para el imputado.Romero, quien era compañero de trabajo del hermano de la chica, fue procesado por la jueza de la investigación preparatoria de Melincué, Silvina Marinucci, a pedido de los fiscales del caso, Matías Merlo y Susana Pepino.El detenido, en el fondo de cuya casa fue encontrado el cuerpo de la joven de 19 años, se negó a declarar y está acusado del delito de "homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género".También sostuvo que aparentemente la chica fue golpeada en el rostro, mientras que no se hallaron por el momento signos de abuso sexual.Pepino, según publicó el sitio del diario La Capital de Rosario, sostuvo que el autor del crimen "cubrió el cuerpo (de la víctima) con cal, lo cual no es casualidad ya que Romero era albañil".Además, la instructora puntualizó que el presunto asesino no se quebró ni mostró, hasta el momento, signos de arrepentimiento.El cuerpo de la joven Del Pino, que tenía 19 años, fue encontrado enterrado en el patio de la casa de Romero, de 28, el domingo último por la mañana durante un operativo policial ordenado por la fiscal.La chica había desaparecido el viernes y el sábado sus familiares radicaron la denuncia pertinente.El fiscal Merlo adelantó que pedirán "la prisión perpetua" en un futuro juicio, al considerar a Romero responsable de "femicidio agravado".Si bien la madre de la joven, en declaraciones que se conocieron este lunes, dijo que Romero no era su novio, el fiscal sostuvo que amigas de la víctima declararon que "ella había tenido una relación sentimental no formal con el joven".Merlo sostuvo que, siempre de acuerdo con las declaraciones de las jóvenes, Julieta había cortado esa relación y bloqueó como contacto a Romero, aunque en los últimos días decidió desbloquearlo.Según la investigación, la joven desbloqueó al detenido dos días antes del crimen, tras lo cual Romero le pidió tener una cita y Julieta no accedió.En imágenes de una cámara de seguridad, se puede ver a la joven circular en su bicicleta y el auto de Romero a pocos metros.