Reconstruyeron cómo Julieta fue asesinada: Murió por estrangulamiento manual

Policiales Dictaron prisión preventiva para el único sospechoso del crimen de Julieta

Según reveló la autopsia, Julieta Del Pino, la joven de 19 años asesinada entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Berabevú,. También se supo quey que, de acuerdo a los nuevos datos preliminares de ese informe,, pese a lo que había trascendido inicialmente.Esos detalles, y la confirmación de que en el pasado había existido una relación entre la víctima y el joven de 28 años detenido el sábado a la noche por el femicidio, se convirtieron en algunas de las revelaciones que dejó la audiencia en la que se imputó a Cristian Romero por la autoría del homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido en un contexto de violencia de género.Por la calificación el hombre podría recibir,. La fiscal Susana Pepino confirmó que Romero, quien el sábado a la mañana le dijo al hermano de Julieta que desconocía su paradero y se ofreció incluso a colaborar en la búsqueda, no aceptó su culpabilidad. Ni siquiera declaró.De acuerdo a laque pudo hacerse hasta el momento,después de que la joven abandonara el kiosco que atendía en el pueblo y se comunicara con su madre para avisarle que estaba en camino a su casa. Las cámaras registraron el momento en el que estaba a unos 300 metros del domicilio familiar.Por el momento. Se aguardan nuevas pericias, pruebas biológicas y de ADN para determinarlo, según explicaron los fiscales. Los testimonios recolectados hasta el momento indican que en la casa de Romero, donde se habría cometido el crimen, no había otra persona. El hombre vive allí junto a su pareja., precisaron los fiscales Susana Pepino y Matías Merlo. La tarea de perros entrenados permitió encontrar el cuerpo de la joven.La familia de Julieta desconocía la relación que existió en el pasado entre la chica y Romero. El detalle fue aportado por dos amigas de ella y agrava la imputación del detenido."Él le mandaba mensajes. Yo le decía 'Juli, tené cuidado, mandalo a la mierda'. Pero nunca tuvo relación con esa persona. Él ha venido a casa. Estuvo en esta mesa tomando mate. Eran compañeros de trabajo con mi hijo. Él se sacó las ganas y me la mató. Nos destrozó la vida", aseguró Fabiana, madre de la víctima, en diálogo con Canal 3.y se enmarca en una situación desigual de poder y subordinación en un marcado contexto de violencia de género", plantearon los fiscales.Tras la audiencia en los Tribunales de Melincué la jueza Silvina Marinucci dispuso que Romero permanezca detenido. Tuvo en cuenta la calificación legal del delito, la pena en expectativa y la posibilidad de entorpecimiento en la investigación y el peligro de fuga.