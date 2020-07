Prisión preventiva para joven que chocó a un motociclista y se dio a la fuga

Policiales Amputaron la pierna a motociclista embestido por camioneta que se dio a la fuga

Al joven de 21 años que atropelló al motociclista de la Mensajería Flash, a quien le amputaron una pierna y permanece internado en estado delicado, la justicia le dictó ayer la prisión preventiva por quince días, pero bajo la modalidad domiciliaria, mientras los investigadores avanzan con las pericias. Consideraron que esto recién se inicia y que falta hacer peritajes para determinar la mecánica del accidente, buscan establecer qué fue lo que ocurrió, revisan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Además buscan testigos.Las autoridades insistieron en que se le dictó la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria por quince días, hasta que los peritos avancen con la investigación. El joven de 21 años fue imputado por el delito de "lesiones gravísimas", que corresponde al artículo 91 del Código Penal.Este viernes 24 de julio, compañeros de José Carlos Mayer, realizarán una movilización pacífica en la puerta del Sindicato de la Fruta ubicado en Saavedra 114.En diálogo con diario El Sol otro de los trabajadores de la mensajería ubicada en calle Sarmiento, con respecto a la salud de José señaló que le hicieron una tomografía y estaba un poco mejor aunque en carácter reservado. Los riñones no están funcionando bien y eso le está afectando un poco."Nosotros estamos mal por el procedimiento de esta persona que lo dejó tirado. Una persona eficiente y trabajadora como José que nunca hemos tenido problemas. El cuida a la mamá que vive sola y a las 4 horas se iba para la casa y tuvo el accidente", expresó.El compañero del accidentado dijo que de tan conocido que es el padre no puede creer que haya hecho eso: "A veces uno le da la educación a los hijos y ellos hacen cualquier cosa. La verdad que no se cómo fue el asunto, quizás se asustó y se fue, pero no hay excusas".Por último, el trabajador de la mensajería contó que, muchos clientes llevaron donaciones que fueron entregadas a la familia del trabajador atropellado.